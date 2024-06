Les Wizards lâchent Deni Avdija aux Blazers pour Malcolm Brogdon

On pensait qu’il faisait partie du projet de reconstruction des Wizards, alors qu’il avait été prolongé en octobre dernier, pour 55 millions de dollars sur quatre ans. Mais Washington a cédé Deni Avdija aux Blazers, pour mettre la main sur Malcolm Brogdon et surtout de multiples choix de Draft…

Dans l’échange, les Wizards ont ainsi récupéré le 14e choix de la Draft 2024, plus un premier tour de Draft 2029 et deux choix de Draft au second tour.

À 23 ans, Deni Avdija avait été l’une des rares satisfactions des Wizards cette saison, l’Israélien faisant exploser ses moyennes à 14.7 points, 7.2 rebonds et 3.8 passes de moyenne, à 51% de réussite dont 37% de loin.

Comme c’est aussi un bon défenseur, Portland espère qu’il pourra aussi équilibrer son jeune groupe auprès d’Anfernee Simons, Scoot Henderson et Shaedon Sharpe. Quant à Malcolm Brogdon, il pourrait de son côté n’être qu’en transition du côté de Washington, même s’il ne ferait évidemment pas de mal aux Wizards à la mène.

En tout cas, les Blazers font aussi des économies sur leur « luxury tax » avec ce transfert.

Deni Avdija Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 WAS 54 23 41.7 31.5 64.4 0.4 4.4 4.9 1.2 2.6 0.6 0.6 0.3 6.3 2021-22 WAS 82 24 43.2 31.7 75.7 0.6 4.6 5.2 2.0 2.3 0.7 1.1 0.5 8.4 2022-23 WAS 76 27 43.7 29.7 73.9 1.0 5.4 6.4 2.8 2.8 0.9 1.6 0.4 9.2 2023-24 WAS 75 30 50.6 37.4 74.0 1.1 6.1 7.2 3.8 2.5 0.8 2.1 0.5 14.7 Total 287 26 45.7 32.7 73.7 0.8 5.2 6.0 2.5 2.5 0.8 1.4 0.4 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.