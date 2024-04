Quel bilan pour Scoot Henderson ?

Avec 14 points, 5 passes et 3 rebonds de moyenne pour sa saison rookie, Scoot Henderson (1m91, 20 ans) a sauvé les apparences grâce à sa fin de saison, dont un (court) mois d’avril à 19 points et 10 passes.

Autoproclamé meilleur rookie de l’année, l’ancien joueur de la Team Ignite a notamment fini son premier tour de piste en NBA sur une très bonne note, un match à 30 points face aux Rockets (dont un scintillant 6/7 à 3-points), plus 7 passes et une seule balle perdue, pas loin d’être son meilleur en carrière.

Une vraie progression

Sur le seul mois d’avril, il a aussi réussi trois matchs à 10 passes ou plus, dont son record à 15 face à la Nouvelle Orléans, alors qu’il n’en avait totalisé que cinq sur les cinq mois précédents.

« Sur les dix à quinze derniers matchs de la saison, il a montré d’énormes progrès. Il a joué à un niveau très élevé », a confirmé son coéquipier vétéran, Malcolm Brogdon, en conférence de presse. « Les gens ont été durs avec lui en début de saison mais c’est difficile d’être un haut choix de Draft. Il a réussi à trouver sa place au fur et à mesure et a montré en fin de saison pourquoi il avait été choisi en troisième position. »

Sa courbe de progression sur le tir extérieur est aussi intéressante. Après avoir démarré la saison à 9/50 derrière l’arc, il a fini la saison à 33%, en tournant à un décent 35% après le All-Star Game et même 42% en avril.

« Sa confiance en son tir est en hausse. Son équilibre sur son tir est bien meilleur », apprécie Chauncey Billups dans The Athletic. « Il est en train de comprendre le jeu NBA, là où il va avoir ses opportunités de tirs, ou comment gérer le pick & roll. Et puis, il comprend mieux ses adversaires, les défenses collectives des différentes équipes. Ça prend du temps mais il a bien progressé. »

Mieux finir près du cercle

Le gros problème de Scoot Henderson, outre les pertes de balle, c’est son pourcentage de réussite à 2-points, à seulement 42%, parmi les plus faibles de la Ligue. Et plus encore quand il s’approche du cercle. Car s’il assure à 45% à mi-distance, il tombe à 50% dans la zone près du cercle et un tout petit 31% dans la zone des floaters…

« C’est très important pour lui car il peut aller dans la peinture presque quand il veut », souligne son coach. « C’est de la répétition, tout simplement. Il doit élargir sa palette de lay-up. Des lay-up plus hauts, avec de l’effet. Des deux mains. Des floaters. On ne sait jamais ce qu’il faudra utiliser dans tel ou tel match. »

Bien conscient de la tâche qui l’attend cet été, dont un probable passage par la Ligue d’été de Las Vegas, Scoot Henderson entame sa première intersaison avec le sourire et sur une dynamique positive.

« [Je vais bosser] mon dribble, avec contact. Les finitions. L’explosivité. La réactivité. Le tir, évidemment. J’ai beaucoup de choses à bosser. Je vais aussi faire de la vidéo pour mieux appréhender certaines situations dans notre système de jeu » peut-il ainsi conclure avant de partir en vacances.

Scoot Henderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 62 29 38.5 32.5 81.9 0.9 2.3 3.1 5.4 3.2 0.8 3.4 0.2 14.0 Total 62 29 38.5 32.5 81.9 0.9 2.3 3.1 5.4 3.2 0.8 3.4 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.