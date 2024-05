Deandre Ayton tire le bilan de sa première saison aux Blazers

Tout heureux de quitter Phoenix, et plein d’ambitions pour sa nouvelle franchise de Portland, Deandre Ayton a finalement produit une saison mi-figue mi-raisin. Plutôt satisfaisante du point de vue statistique, à un peu moins de 17 points et 11 rebonds de moyenne, sa première campagne avec les Blazers a en revanche été très décevante collectivement, avec seulement 21 victoires en 82 matchs !

En fait, la saison du pivot bahaméen, qui est peut-être revenu un peu éprouvé de ses premières aventures dans le basket international l’été passé, s’est déroulée en deux temps.

Le premier, plutôt lent à 12 points et 10 rebonds sur les 27 premiers matchs de la saison, ralenti par un pépin au genou qui lui a fait manquer 11 rencontres. Et la seconde partie de saison, à 23 points et 12 rebonds de moyenne post-All Star, beaucoup plus en adéquation avec les attentes du club, et du joueur lui-même.

« J’ai appris à jouer avec tous ces jeunes gars et appris à devenir un vrai vétéran. Je veux être honnête et transparent avec eux, montrer l’exemple dans l’approche des matchs et par mon professionnalisme », explique-t-il dans The Oregonian. « Ce que je vous ai montré sur la deuxième moitié de saison, c’est ce que j’ai essayé de montrer toute ma carrière. C’est vraiment qui je suis. Et je ne veux plus faire moins. Les stats que vous voyez, c’est ce que je veux établir comme standard. »

« Je suis un leader et un survivant »

Souvent critiqué, à juste titre, pour son inconstance dans l’effort, sur un match comme sur des périodes plus longues selon les circonstances, Deandre Ayton a voulu montrer un autre visage une fois qu’il avait récupéré l’intégralité de ses moyens physiques à partir du mois de février.

« On a pu voir que la relation entre lui et le coach, et lui et ses coéquipiers, s’est améliorée de jour en jour. En fin de saison, tout était plutôt fluide et normal alors qu’il enchaînait les gros matchs, et que ça semblait naturel », rappelle le GM de Portland, Joe Cronin. « Il a saisi l’opportunité de s’exprimer pleinement et je suis vraiment fier de lui. Il est encore un jeune intérieur dans cette Ligue, avec une belle marge de progression, mais il est très talentueux. Notre défi est d’optimiser son jeu, j’ai hâte de voir ce que ça va pouvoir donner. »

Auteur de 32 « double-double » cette saison, bon pour le Top 15 NBA dans la catégorie, Deandre Ayton n’a cependant pas encore montré qu’il pouvait performer sur la durée d’une saison dans sa carrière. En six saisons, il n’a dépassé qu’une fois le seuil des 70 matchs en saison régulière.

Pourtant, c’est bien sur lui, plus le trio d’arrières composé par Scoot Henderson, Shaedon Sharpe et Anfernee Simons, que l’avenir immédiat des Blazers va reposer.

« Ma première saison ici a été incroyable, c’était vraiment un énorme apprentissage », conclut-il. « J’ai vraiment pu voir quel joueur je suis. J’ai surmonté des obstacles et c’était bon de repartir à zéro. C’est beaucoup d’excitation, d’aventures, d’obstacles, de hauts et de bas. J’ai appris sur moi. Je suis un leader et un survivant. »

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 71 31 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHX 38 33 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHX 69 31 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.5 2021-22 PHX 58 30 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.5 2.5 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHX 67 30 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 55 32 57.0 10.0 82.3 3.2 7.9 11.1 1.6 2.0 1.0 1.8 0.8 16.7 Total 358 31 59.2 24.4 76.1 3.1 7.5 10.5 1.6 2.7 0.7 1.7 1.0 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.