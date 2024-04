Deandre Ayton heureux d’être dans un club « qui veut le voir réussir »

À Phoenix, tout le monde semble content d’avoir tourné la page Deandre Ayton, le premier choix de la Draft 2018 ayant agacé du monde dans l’Arizona. Mais la réciproque est vraie pour le natif des Bahamas…

Le pivot, qui a quand même tourné en « double double » chaque année depuis qu’il a rejoint la Grande Ligue, veut changer sa réputation dans l’Oregon. Qu’il a donc rejoint dans le cadre du transfert de Damian Lillard.

« Mon nom est DominAyton » lâche-t-il ainsi lors du « media day » des Blazers. « Je joue avec beaucoup de passion. J’ai aussi beaucoup de détermination, mais j’essaie d’éviter l’hypocrisie qui consiste à dire à mon coéquipier une chose et à en faire une autre. Je suis plutôt un joueur d’équipe qui prend la décision de se sacrifier et de se mettre en retrait … Mais quand il s’agit de gagner, je suis le gars le plus dur et le plus sérieux possible ».

Pour le pivot de 25 ans, toutes les critiques sur son côté « soft » et désinvolte viennent du contexte.

« Il faut tenir compte de la position que j’occupais et de l’environnement dans lequel j’évoluais. Cela peut parfois peser sur votre mental … J’ai accompli beaucoup de choses, et ma motivation n’était alors pas en cause. En playoffs, peu importe les circonstances, je joue du mieux que je peux. Je joue aussi dur que possible. Ce ne sera pas du tout un problème. C’est l’une des raisons pour lesquelles je vous ai dit cet été que j’allais changer ce qu’on dit de moi. Je suis dans une franchise qui me veut et qui veut que je réussisse ».

Clairement, et au-delà même de sa relation compliquée avec Monty Williams, il n’avait pas ce sentiment à Phoenix. À Portland, il retrouve un groupe jeune, où il entend pouvoir s’exprimer pleinement.

« L’entraîneur me guidera sur la façon dont je dois m’y prendre en défense et nous travaillerons tous ensemble à partir de là » conclut-il ainsi. « Nous sommes tous jeunes. Aucun d’entre nous ne sait tout, et c’est ce qui est sympa. Nous sommes jeunes et nous apprenons, mais nous avons très faim. Nous avons vraiment très faim. »

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 71 31 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHX 38 33 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHX 69 31 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.5 2021-22 PHX 58 30 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.5 2.5 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHX 67 30 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 55 32 57.0 10.0 82.3 3.2 7.9 11.1 1.6 2.0 1.0 1.8 0.8 16.7 Total 358 31 59.2 24.4 76.1 3.1 7.5 10.5 1.6 2.7 0.7 1.7 1.0 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.