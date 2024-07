Chauncey Billups envisage d’associer Donovan Clingan et Deandre Ayton

« Pourquoi avoir choisi un pivot ? Est-ce qu’il me remplace ? Qu’est-ce que cela signifie pour moi ? » Ces questions, Deandre Ayton a pu se les poser lorsqu’il a vu les Blazers drafter Donovan Clingan, qui évolue donc au même poste que lui.

Au lieu de cela, lorsque le GM de l’équipe Joe Cronin l’a appelé quelques heures après cette sélection, le pivot titulaire de l’équipe, actuellement en préparation avec sa sélection nationale des Bahamas, affichait un autre état d’esprit.

« Il était incroyablement enthousiaste. Il m’a dit : ‘OK, où est-ce que cela peut emmener ?’. Comment peut-il m’aider ? Comment puis-je l’aider ?’ Son attitude était super dans toute cette situation », rapporte le dirigeant cité par The Athletic.

Malgré ce premier retour positif, ce choix de Draft induit son lot de questions au sein d’une équipe qui compte également Robert Williams III et Duop Reath sur le poste 5.

Chauncey Billups, qui va assister à la rencontre des Bahamas face à la Finlande demain en ouverture de leur TQO pour voir son pivot à l’œuvre, donne aujourd’hui un élément de réponse : il envisage d’expérimenter l’association entre Ayton, décalé en ailier-fort, et Clingan comme pivot.

En fonction des « matchups »

« Je suis prêt à essayer des choses. Plusieurs équipes jouent grand, Cleveland, Denver, Memphis… Je vais essayer d’avoir (Clingan) et D.A. ensemble en jeu. Mais cela dépend de qui est sur le terrain. Est-ce Jaren Jackson ? Est-ce qu’il s’agit d’Aaron Gordon ? Evan Mobley ? », imagine le coach.

Ce dernier, qui considère sa recrue comme le meilleur protecteur de cercle de cette Draft, ajoute : « Ce que je ne vais pas faire, c’est le (Clingan) mettre en jeu pour défendre sur Jayson Tatum. Ou Kevin Durant… Cela dépendra de la situation. Mais je vous le dis, je pense que la ligue va essayer de devenir plus grande à l’intérieur. Je pense donc que ça va être sympa. »

Le coach des Blazers entend garder les principes défensifs affichés l’an dernier, à base de « drop coverage », c’est-à-dire avec un intérieur flottant en tête de raquette. Pour empêcher le poseur d’écran de s’ouvrir le cercle, tout en se montrant devant le joueur extérieur pour l’empêcher d’aller au cercle.

« Il passera beaucoup de temps en cœur de raquette. Je pense que la plupart des équipes vont y réfléchir à deux fois avant d’attaquer notre raquette. Ça change tout », poursuit Chauncey Billups dont le rookie, qui préfère un contre à un dunk « n’importe quel jour de la semaine », tournait à 2,5 contres par rencontre cette saison.

Deux hommes poussés à s’écarter en attaque

De l’autre côté du terrain, le technicien veut encourager Ayton à développer son jeu en périphérie, et pourquoi pas son tir à 3-points. Alors qu’il tentait sa chance de loin environ 20 fois par an à Phoenix, l’ancien joueur des Suns n’a shooté qu’à 10 reprises derrière l’arc cette saison, pour une seule tentative convertie. Beaucoup plus à l’aise à mi-distance, il a converti en revanche 55% de ses tirs à environ 5 mètres et plus.

Donovan Clingan ? Il a « surpris, vraiment surpris » son nouveau coach, lors d’un essai avec les Blazers avant la Draft, par sa capacité à convertir en périphérie, y compris à 3-points. Avec UConn, celui-ci n’a pourtant marqué que 2 de ses 9 tentatives lointaines en deux saisons universitaires.

L’explication ? « Il m’a donné l’une des meilleures réponses qu’un gosse puisse me donner. Il m’a dit : ‘Je voulais juste faire ce que le coach voulait que je fasse pour gagner’. Et pour moi, c’est tout simplement un gagneur », rapporte son coach qui donne déjà le feu vert à son intérieur pour tenter sa chance.

Une option qui pourrait devoir s’imposer tant Portland manque de shooteurs extérieurs. La saison passée, la formation de l’Oregon a terminé bonne dernière dans ce registre avec 34,5% de réussite à 3-points.