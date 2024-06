Les Blazers s’expliquent sur les arrivées de Donovan Clingan et Deni Avdija

Comme beaucoup d’équipes et d’observateurs, les Blazers savaient que cette Draft 2024 pouvait réserver des surprises et que les certitudes étaient peu nombreuses. « C’était vraiment difficile de prédire ce qui allait se passer entre le 3e et le 6e choix », explique le GM de Portland, Joe Cronin, après avoir drafté Donovan Clingan.

Puis, à la septième place, les Blazers devaient parler et, comme l’assure le dirigeant, en misant sur l’ancien pivot de Connecticut, « ce fut un des choix les plus faciles à faire ».

« Donovan Clingan était un joueur qu’on estimait beaucoup. On pense qu’il sera un grand atout pour cette franchise, pour de nombreuses raisons », ajoute Joe Cronin, avant de développer. « Pour l’homme qu’il est, le joueur qu’il est. Les prouesses défensives qu’il peut apporter. La mentalité de gagnant. Son futur s’annonce très brillant. »

Donovan Clingan, plus qu’un défenseur

Les Blazers n’insistent pas seulement sur les qualités défensives de l’ancien des Huskies (13 points, 7.4 rebonds, 2.5 contres de moyenne cette saison en NCAA), mais aussi pour ses capacités en attaque.

« Il est plutôt à l’aise offensivement, avec un bon toucher de balle », remarque le dirigeant de la franchise de l’Oregon. « Shooter en NBA, c’est compliqué, difficile, même pour des arrières. Il a beaucoup de travail à faire, mais j’aime ses mains, sa précision et ses qualités globalement. Je pense aussi que c’est un passeur sous-estimé. »

Alors qu’il sera en concurrence avec Deandre Ayton et Robert Williams, Donovan Clingan n’est pas le seul renfort enregistré par Portland ces derniers jours puisque Deni Avdija arrive également, en échange de Malcolm Brogdon. « Le transfert a été annoncé mais je ne peux pas en parler en conférence de presse », a précisé Joe Cronin, car quelques détails restent à finaliser.

Mais le GM peut tout de même se féliciter de l’arrivée de l’ancien ailier des Wizards. « Être clairement plus physique, plus athlétique et puissant a été notre priorité et je pense qu’on l’est désormais », conclut-il.