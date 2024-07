Gradey Dick espère monter en grade chez les Raptors

Il n’a pas le sentiment d’être un vétéran par rapport à d’autres qui n’ont pourtant pas encore foulé les parquets NBA comme lui. « Je me sens encore très jeune, j’apprends encore beaucoup de choses. C’est bien d’avoir des vétérans beaucoup plus âgés ici, qui s’entraînent avec l’équipe. C’est une bonne chose », décrit Gradey Dick au sujet de sa deuxième expérience en Summer League.

L’arrière des Raptors, qui prépare sa seconde année dans la Grande Ligue, a montré suffisamment d’assurance la nuit passée en terminant meilleur marqueur de sa formation dans une large victoire face au Thunder.

Avec au compteur 18 points (6/17 aux tirs dont 0/4 de loin), 10 rebonds, 6 passes et 2 interceptions (4 ballons perdus). Le 13e choix de la Draft 2023 semble vouloir prouver à son coach qu’il est prêt à passer un cap pour la saison à venir.

« J’aimerais qu’il soit plus impliqué ballon en main. En attaque, il devrait porter un peu plus le ballon sur le ‘pick-and-roll’. J’essaie juste d’ouvrir la prochaine fenêtre pour lui », affiche d’ailleurs Darko Rajakovic qui voit en cette ligue d’été un « très bon point de contrôle pour voir où il progresse et s’améliore ».

Ne pas être un simple shooteur

Le technicien a déjà pu se faire une bonne idée lors de la première saison ensemble. Le Serbe a mobilisé à 60 reprises son rookie, dont 17 titularisations, qui lui a apporté 8.5 points en moyenne (42.5% aux tirs) sur 21 minutes. Ce nouvel été sous le maillot des Raptors, Gradey Dick dit l’aborder avec la même approche que l’an dernier.

À savoir « être une éponge, essayer d’absorber des informations et des connaissances autant que possible ». « J’essaie de ne pas être considéré comme un simple shooteur, de montrer l’éventail de mes qualités. J’ai eu l’occasion de jouer l’année dernière, malheureusement avec les gars sur la touche. Heureusement pour moi, grâce à ma préparation, j’étais prêt à montrer mon jeu vers la fin de la saison », se souvient-il.

Il avait ainsi tourné à 15 points de moyenne lors des 12 derniers matchs de la saison régulière. Parviendra-t-il à surfer sur cette dynamique au démarrage de la saison prochaine ? Conscient de disposer de davantage de liberté en ligue d’été, il assure vouloir rester dans son rôle et basculer dans le mode isolation.

Aussi, il dit ne pas avoir vraiment en tête l’idée de prendre la place de titulaire, aux côtés d’Immanuel Quickley et de RJ Barrett. « Je veux être prêt à jouer n’importe quel rôle qu’on me demandera de jouer », termine-t-il.

Toronto / 94 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Carlson 23 5/12 3/7 0/0 2 6 8 2 3 0 0 2 +24 13 18 G. Dick 24 6/17 0/4 6/6 4 6 10 6 1 2 4 0 +19 18 21 J. Walter 22 2/8 0/5 1/2 1 1 2 1 1 1 1 0 +20 5 1 J. Shead 19 3/6 1/3 0/2 1 3 4 4 4 1 1 0 +7 7 10 O. Agbaji 24 3/7 1/1 0/0 2 4 6 1 0 0 2 0 +17 7 8 U. Chomche 17 0/1 0/0 0/2 1 7 8 2 3 0 2 0 +1 0 5 Aimaq 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J. Mogbo 16 1/1 0/0 0/0 1 5 6 3 1 1 1 0 +8 2 11 J. Battle 15 4/6 2/3 2/2 0 1 1 1 0 0 0 0 +7 12 12 O. Moore 7 2/3 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 D.J. Carton 17 5/6 2/2 1/2 1 2 3 5 2 2 1 0 +13 13 20 J. Freeman-Liberty 16 5/15 1/6 1/2 2 3 5 0 2 1 0 1 +9 12 8 36/82 10/31 12/19 15 38 53 25 17 8 12 3 94 118 Oklahoma City / 69 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Kelley 20 2/2 0/0 0/0 2 4 6 1 2 0 0 3 -22 4 14 D. Jones 29 7/15 2/4 1/3 0 7 7 2 2 0 3 0 -28 17 13 K. Johnson 19 0/4 0/1 0/0 1 3 4 4 2 1 4 0 -2 0 1 A. Mitchell 30 6/18 2/5 1/1 1 2 3 3 5 3 3 0 -12 15 9 A. Flagler 28 8/14 6/7 1/2 0 0 0 0 0 1 1 0 -19 23 16 M. Leons 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 0 K. Williams 20 3/7 1/4 1/3 1 3 4 1 4 0 2 0 -1 8 5 M. Kopp 17 0/5 0/3 0/0 0 0 0 1 1 2 1 0 -12 0 -3 C. Ryan 6 0/4 0/1 2/2 2 3 5 1 2 0 1 0 -9 2 3 H. Maldonado 16 0/4 0/1 0/0 2 4 6 3 2 1 1 1 -1 0 6 B. Boeheim 9 0/3 0/2 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -7 0 -2 26/76 11/28 6/11 10 26 36 16 20 8 16 4 69 62

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.