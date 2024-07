Davion Mitchell veut aider Toronto à retrouver sa hargne défensive

Alors qu’ils avaient toujours fait partie des 15 meilleures défenses de la NBA sous l’ère Nick Nurse, les Raptors ont glissé à la 26e place dans la domaine pour la première campagne de Darko Rajakovic.

Évidemment, les changements dans l’effectif en sont la cause principale, mais Davion Mitchell veut changer ça.

« Cette année, je veux essayer d’apporter du leadership, une mentalité défensive, de chien, pour faire toutes les petites choses sur le terrain » explique celui qui a été récupéré par Toronto avec Jamal Shead et Sasha Vezenkov, contre Jalen McDaniels. « Toute ma carrière, dans chaque équipe où j’ai été, j’ai été le gars qui a apporté de l’énergie. Je suis là pour mettre la pression sur la balle rapidement, pour donner l’exemple aux autres. Personne ne veut être celui qui ne joue pas dur, donc le fait d’apporter cette énergie, ça montre quelque chose. »

Donner l’exemple

Après avoir passé quelques jours à Toronto après son transfert, le 9e choix de la Draft 2021 a ainsi rejoint les Raptors à Las Vegas, où il peut s’entraîner avec les jeunes joueurs de la franchise. Et prendre ses marques.

« Nous essayons de le mettre rapidement au courant de la façon dont nous travaillons, dont nous communiquons, dont nous gérons les choses ici à Toronto », détaille Darko Rajakovic. « Nous sommes très heureux de l’accueillir. »

Car même si Davion Mitchell n’est pas devenu le joueur que les Kings espéraient, les Raptors ont de leur côté besoin de ce type de « role players » qui vont donner l’exemple défensivement aux jeunes joueurs de l’effectif.

« Il ne s’agit pas seulement de lui, mais de tous les autres joueurs », conclut Darko Rajakovic. « Tout le monde doit s’améliorer. Nous travaillons beaucoup pendant l’été pour améliorer la défense sur le ballon, l’agressivité. Nous essayons vraiment, vraiment, de trouver le plus grand nombre possible de joueurs qui pèsent des deux côtés du terrain. Nous les appelons les joueurs les plus importants. Le gars le plus important est celui qui défend sur le ballon. Il facilite la tâche de tous les autres. Et nous essayons vraiment de développer tous les joueurs de notre équipe pour qu’ils soient capables de faire un meilleur travail. »

Davion Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAC 75 28 41.8 31.6 65.9 0.4 1.8 2.2 4.2 1.9 0.7 1.5 0.3 11.5 2022-23 SAC 80 18 45.4 32.0 80.6 0.2 1.1 1.3 2.3 1.4 0.6 0.8 0.2 5.6 2023-24 SAC 72 15 45.2 36.1 71.4 0.3 1.1 1.3 1.9 1.2 0.2 0.6 0.0 5.3 Total 227 20 43.4 32.7 70.3 0.3 1.3 1.6 2.8 1.5 0.5 1.0 0.2 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.