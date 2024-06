Les Kings envoient Davion Mitchell et Sasha Vezenkov aux Raptors

Il y a 10 jours, on apprenait que Sasha Vezenkov n’avait aucunement l’intention de quitter la NBA pour revenir en Europe. Sauf que ce ne sera plus à Sacramento et aux Etats-Unis, mais au Canada, à Toronto plus précisément, puisque les deux franchises ont conclu un échange quelques minutes avant le second tour de la Draft.

Selon ESPN, le Bulgare quitte les Kings en compagnie de Davion Mitchell, et les deux croisent la route de Jalen McDaniels. Sacramento cède aussi le 45e choix de la Draft 2024.

Les Raptors poursuivent ainsi leur grande reconstruction, et ils récupèrent un fort attaquant, qui pourrait s’épanouir sous la coupe de Darko Rajakovic, tandis que Davion Mitchell va apporter de la défense sur les lignes arrières. Derrière RJ Barrett et Immanuel Quickley, il a un vrai rôle à jouer.

Pour Sacramento, Jalen McDaniels apporte des qualités athlétiques et de l’envergure sur les postes 3 et 4. Derrière Keegan Murray et Harrison Barnes, ce n’est pas certain qu’il récupère beaucoup de minutes. Depuis son départ des Hornets, le grand frère de Jaden s’est un peu perdu. D’abord dans une grosse cylindrée, du côté des Sixers, puis chez une « lottery team », à Toronto.

En fait, cet échange permet aux Kings de passer sous la « luxury tax » et du même coup, de profiter d’une « mid-level exception » à 12.9 millions de dollars pour recruter.