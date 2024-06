Sasha Vezenkov prêt à persévérer en NBA ?

Alors, Sasha Vezenkov, partira ou partira pas ? Des rumeurs contradictoires s’affrontent concernant le Bulgare de 28 ans depuis quelques jours. D’un côté, Eurohoops expliquait que le joueur avait indiqué aux dirigeants des Kings qu’il souhaitait partir de Sacramento. Afin de rentrer en Europe ?

Il faut dire qu’il avait des ambitions en traversant l’Atlantique mais que Mike Brown s’est globalement passé de lui, notamment à cause de ses limites en défense. Si bien que sa première saison s’est ainsi résumée à 42 matches et seulement 5.4 points de moyenne.

« Dans l’ensemble, je peux dire que la saison a été bizarre. Des hauts et des bas. Nouveau jeu, nouvelle vie, quelques blessures. J’ai essayé de m’adapter aussi vite que possible », avait-il confié en avril, sans renier son choix de venir aux États-Unis. « J’ai fait le bon choix, cela ne fait aucun doute. C’était une grande opportunité, on ne peut pas dire le contraire, c’est la NBA. Comme je l’ai dit, j’ai des doutes sur d’autres choses, mais pas sur celle-ci. »

De l’autre, un confrère de Fox40 indique que cette rumeur de départ de la NBA est fausse et que Sasha Vezenkov aurait bien l’intention d’aller au bout de son contrat (de trois ans) avec les Kings, qui voudraient d’ailleurs le garder.

Néanmoins, les portes lui seraient ouvertes et si une offre intéressante arrive sur la table des Kings, elle sera logiquement étudiée. Peut-être que l’ancien de l’Olympiakos a déjà besoin de changer d’air pour s’épanouir et davantage briller en NBA, dans une équipe qui saura mieux exploiter ses qualités.

Sasha Vezenkov Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAC 42 12 44.0 37.5 80.0 0.7 1.6 2.3 0.5 1.0 0.5 0.3 0.2 5.4 Total 42 12 44.0 37.5 80.0 0.7 1.6 2.3 0.5 1.0 0.5 0.3 0.2 5.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.