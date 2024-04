Sasha Vezenkov en termine avec une première saison « bizarre »

En juillet dernier, il confiait débarquer en NBA pour ne pas y faire de la figuration. Une saison plus tard, difficile de qualifier Sasha Vezenkov de figurant chez les Kings. Mais l’intéressé en convient : « Dans l’ensemble, je peux dire que la saison a été bizarre. Des hauts et des bas. Nouveau jeu, nouvelle vie, quelques blessures. J’ai essayé de m’adapter aussi vite que possible. »

Passer des sommets de l’Europe, où il a été élu MVP de l’EuroLeague, à la Grande Ligue n’a jamais été simple. Il en a rapidement fait l’expérience. Deux semaines avant le démarrage de la saison, Mike Brown pointait du doigt ses manquements défensifs.

Le joueur de 28 ans a malgré tout réussi à se faire sa place dans la rotation, se voyant offrir enntre 10 et 15 minutes chaque soir. Sans jamais vraiment réussir à s’imposer durablement. D’autant qu’à la mi-février, sa cheville lâchait, le privant des parquets pour plusieurs semaines.

Aucun regret

« Entre ce que j’aurais pu faire et ce que j’ai fait, ce sont sont deux choses différentes. Si vous me demandez quel rôle j’ai eu cette année, c’est difficile. Il faut être prêt. Il y a un match où tu joues bien, un autre non. C’est comme ça. Tu as dix minutes à jouer, peut-être moins, peut-être cinq, pour faire de ton mieux. […] Ton impact sur le jeu n’est pas assez important. […] Je pense que j’ai fait 100% de ce qu’on me demandait », juge celui qui a atteint ou dépassé les 10 points à huit reprises cette saison.

Marqué par le niveau de talent des joueurs de la Grande Ligue et la vitesse du jeu, le natif de Nicosie n’a par exemple quasiment pas été utilisé les deux manches de play-in, face aux Warriors, puis aux Pelicans. « Malheureusement, on a été sortis trop tôt. Tout le monde voulait continuer et aller loin en playoffs. On doit en tirer les leçons », affiche Sasha Vezenkov qui, personnellement, pense devoir s’améliorer dans tous les domaines cet été.

Sa priorité de l’intersaison sera d’abord de rentrer chez lui et ensuite d’aviser pour son programme estival. Une chose est sûre, l’ailier-fort, qui avait signé pour trois ans en Californie, ne regrette pas d’avoir traversé l’Atlantique : « J’ai fait le bon choix, cela ne fait aucun doute. C’était une grande opportunité, on ne peut pas dire le contraire, c’est la NBA. Comme je l’ai dit, j’ai des doutes sur d’autres choses, mais pas sur celle-ci. »

Sasha Vezenkov Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAC 42 12 44.0 37.5 80.0 0.7 1.6 2.3 0.5 1.0 0.5 0.3 0.2 5.4 Total 42 12 44.0 37.5 80.0 0.7 1.6 2.3 0.5 1.0 0.5 0.3 0.2 5.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.