Sasha Vezenkov n’a pas l’intention de faire de la figuration en NBA

À bientôt 28 ans, Sasha Vezenkov a finalement accepté de traverser l’Atlantique pour rejoindre les Kings, qui le draguaient ouvertement depuis des semaines.

Une décision certes difficile à prendre à ce stade de sa carrière, mais motivée par le souhait de vivre son rêve américain, après des années à dominer en Europe, et par la volonté d’évoluer dans un endroit où il est hautement considéré, au-delà de faire exploser ses émoluments (20 millions de dollars sur trois ans).

« Je vais rejoindre une équipe qui sort d’une saison réussie et la barre est vraiment haute », déclare d’abord le Bulgare, réaliste, dans les colonnes de Eurohoops. « Je sais que rien ne me sera donné immédiatement, chaque nouvel endroit a ses particularités, mais j’ai connu des circonstances similaires au cours de ma carrière. J’ai un état d’esprit positif, je vais continuer de travailler et j’espère que tout ira bien. »

Sasha Vezenkov, MVP 2023 de l’Euroleague

Dans cet environnement en nette amélioration qu’est Sacramento, Sasha Vezenkov ne manquera évidemment pas d’ambition, lui qui n’est autre que le MVP (et finaliste) de l’Euroligue en titre. Une « autre vie » en Europe qui devrait d’ailleurs pouvoir l’aider à briller en Californie.

« Je ne pars pas aux États-Unis pour revenir rapidement : je veux être testé là-bas », prévient-il justement. « Je repars de zéro, mais les efforts que je fournirai seront plus importants. Vous ne pouvez pas acheter l’expérience et les circonstances sont les meilleures possibles : quand j’avais 19 ans, je n’étais même pas prêt pour la ligue grecque et, quand j’ai quitté Barcelone [à 23 ans], je n’étais pas confiant, j’étais différent. En NBA, ils ne se soucient pas de votre âge mais, quand vous êtes expérimenté, on le voit, on voit quel niveau vous avez. Je pense donc que l’expérience est importante et que l’Euroligue m’apporte quelque chose en plus. La chance joue aussi, car vous pouvez être excellent dans une équipe et ne pas jouer dans une autre… »

« Je suis peut-être un rookie, mais j’ai de l’expérience »

Si son rôle chez les Kings n’est peut-être pas encore exactement défini, même si on l’attend comme rotation aux postes 4/5, Sasha Vezenkov n’a aucun doute quant à sa capacité à avoir une influence sur les résultats de sa nouvelle équipe. Grâce, notamment, à son état d’esprit de jeune vétéran…

« Mon premier objectif sera de m’améliorer, encore et encore, d’avoir de la continuité », ajoute ainsi l’intérieur. « C’est ce que j’ai appris à l’Olympiakos : tant que l’équipe gagne, tout le monde est important et tout le monde y contribue. J’ai des faiblesses sur lesquelles je dois progresser, mais je pars en étant confiant. Je suis peut-être un rookie, mais j’ai de l’expérience. Je resterai moi-même. La pression ne sera peut-être pas la même qu’en Grèce, mais je vais m’en mettre pour être meilleur. »

