Sasha Vezenkov relégué au bout du banc des Kings ?

Pourtant auteur de premiers pas plus que corrects avec les Kings (12 points en 11 minutes face à Toronto), Sasha Vezenkov n’est pas certain d’entrer dans les plans de Mike Brown. Avec un beau contrat de 20 millions sur trois ans et surtout son prestigieux passé en Europe, le Bulgare n’est pas là pour faire de la figuration, mais son coach estime que sa place n’est pas assurée dans la rotation ! Notamment parce qu’il souffre en défense.

« Je ne sais pas encore s’il en fera partie » a reconnu Mike Brown mardi. « Il doit juste continuer à se battre et à s’améliorer à chaque fois qu’il en a l’occasion, que ce soit à l’entraînement, au shootaround ou en match. À plusieurs reprises, il a laissé son adversaire prendre le milieu et nous sommes une équipe qui l’interdit. Il doit garder le ballon sur la ligne de touche et s’assurer qu’il continue à comprendre la NBA. Il doit regarder le plus de vidéos possibles sur les joueurs qu’il affronte afin d’essayer d’intégrer leurs habitudes le plus tôt possible. »

En concurrence avec Chris Duarte

Mike Brown n’est pas tendre, et c’est pour cette raison que le Bulgare pourrait être relégué dans le… 3e cinq en fonction des circonstances ! « Nous sommes en train d’étudier différentes combinaisons » répond le coach de Sacramento à propos de ses rotations. « Il est possible que Sasha joue dans le deuxième cinq et que [Chris] Duarte joue dans le troisième cinq. Il n’y a qu’une seule chose qui ne se produira pas, le changement de cinq de départ. Le deuxième et le troisième cinq peuvent changer à tout moment ».

Interrogé lundi soir sur son premier match sous les couleurs des Kings, Sasha Vezenkov avait reconnu que le jeu était bien plus rapide. « C’est un jeu différent. Même si c’est la présaison, le rythme est différent. Cela va un peu plus vite en NBA. En Euroleague, il y a plus de lecture du jeu. Ce sont deux types de jeu totalement différents, mais chaque jeu a son propre charme. »