Sasha Vezenkov déjà prêt à quitter Sacramento ?

Un petit tour et puis s’en va, pour Sasha Vezenkov à Sacramento ? D’après nos confrères de Eurohoops, le Bulgare aurait en effet indiqué aux dirigeants des Kings qu’il souhaiterait quitter la franchise californienne.

Pour l’heure, on ignore toutefois si l’ailier-fort va rester en NBA, au sein d’une autre équipe, ou s’il optera plutôt pour un retour en Europe, où il jouit d’une importante cote de popularité depuis sa grosse saison 2022/23.

Néanmoins, la balle est désormais dans le camp des Kings, puisque le joueur est sous contrat pour la saison prochaine et qu’il ne peut pas simplement partir…

Recruté pour trois ans (dont deux garantis) par les Kings à l’été 2023, Sasha Vezenkov ne comptait pas y faire de la figuration, mais il a vite été relégué au bout du banc de Mike Brown, à cause principalement de ses limites en défense et de son adaptation délicate à la vitesse de jeu outre-Atlantique.

Le Bulgare, qui fêtera ses 29 ans en août, avait ensuite réussi à prendre du plaisir avec Sacramento, mais sa blessure à la cheville l’avait freiné en cours de route et il avait achevé sa première année « bizarre » en NBA avec des moyennes de 5.4 points et 2.3 rebonds (à 38% à 3-points) en 12 minutes et sur 42 matchs.

Sasha Vezenkov Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAC 42 12 44.0 37.5 80.0 0.7 1.6 2.3 0.5 1.0 0.5 0.3 0.2 5.4 Total 42 12 44.0 37.5 80.0 0.7 1.6 2.3 0.5 1.0 0.5 0.3 0.2 5.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.