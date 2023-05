Annoncé chez les Kings, Sasha Vezenkov est nommé MVP de l’Euroligue

Alors que le Final Four de l’Euroligue démarre demain, le MVP de la saison 2022/23 vient d’être annoncé et il s’agit de Sasha Vezenkov.

Avec 17.2 points et 6.8 rebonds de moyenne, à 54% au shoot (dont 39% à 3-points) et 88% aux lancers, il est l’un des patrons de l’Olympiakos, leader de la saison régulière (24-10) et qui affrontera Monaco ce vendredi (17h), pour une place en finale de cette compétition phare du Vieux-Continent.

Une nouvelle qui doit assurément enchanter les dirigeants des Kings, que l’on sait à fond sur le dossier Sasha Vezenkov depuis plusieurs mois maintenant, et qui espèrent bien le recruter cet été pour renforcer leur raquette en vue de la saison 2023/24.

« J’aime ce que je vois : il laisse de l’espace à ses coéquipiers, il coupe bien vers le panier, il shoote bien à 3-points, il est solide, il se bat au rebond… », énumérait la semaine dernière Mike Brown, le coach de Sacramento. « Nous aimons vraiment la manière dont il shoote et dont il gère les espaces. Ce sera un joueur efficace en NBA, surtout au vu de la ténacité dont il fait preuve. Il n’a peur de rien et j’adore ça. »

Pour l’heure, il faudra cependant attendre que Sasha Vezenkov en termine avec sa saison au sein du club grec, avant qu’il ne se décide à continuer un an de plus en Europe ou à faire jouer sa clause libératoire pour s’envoler vers la NBA.