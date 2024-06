Venu observer Sasha Vezenkov, Mike Brown a adoré son expérience européenne

Éliminé des playoffs depuis dix jours, et une défaite au Game 7 du premier tour face aux Warriors, Mike Brown s’active déjà en vue de la saison prochaine. En ce moment, l’entraîneur des Kings se trouve ainsi en Europe, et plus précisément en Grèce, où évolue Sasha Vezenkov, qui pourrait rejoindre la franchise californienne en 2023/24.

Le Coach de l’année 2023 a d’ailleurs eu la chance d’assister à un bouillant Game 5 entre l’Olympiakos et Fenerbahçe, accessoirement décisif car qualificatif pour le Final Four de l’Euroleague. Un match finalement remporté à domicile par les Grecs, qui n’a pas laissé de marbre le technicien de Sacramento.

« C’est incroyable, l’ambiance, l’atmosphère… », s’est-il enthousiasmé en pleine partie. « J’ai pris des photos et des vidéos pour mes enfants et mes amis, car s’ils ne vivent pas tout ça, ils ne peuvent pas comprendre. »

Sous l’impulsion notamment de Sasha Vezenkov, auteur de 17 points et 5 rebonds en 33 minutes (à 7/12 au shoot), les joueurs du Pirée ont donc imposé leur loi contre leurs homologues stambouliotes, et Mike Brown a plus qu’apprécié le spectacle proposé par le champion de Grèce en titre.

« J’aime ce que fait l’Olympiakos, leur circulation de balle, les déplacements de leurs joueurs, ils jouent du bon basket, tout le monde touche la balle et est impliqué dans le jeu », a-t-il ensuite détaillé. « Défensivement, les deux équipes jouent avec solidité, ce qui est toujours bien dans un match de playoffs. »

Le renfort idéal pour la raquette de Sacramento ?

Évidemment, si Mike Brown était du déplacement en banlieue d’Athènes, ce n’était pas pour faire du tourisme mais bien pour observer de plus près Sasha Vezenkov. On se souvient ainsi que, lors de la Draft 2022, les dirigeants des Kings ont récupéré ses droits et, depuis, ils ne cessent de multiplier les appels du pied à son égard.

Sauf que, jusqu’à présent, le Bulgare y est resté insensible, préférant même disputer une saison supplémentaire en Europe. Les choses pourraient totuefois changer rapidement, car il dispose toujours dans son contrat d’une clause lui permettant de rejoindre pour la NBA.

« La manière dont ils défendent sur lui a rendu sa mission plus compliquée, mais j’aime ce que je vois : il laisse de l’espace à ses coéquipiers, il coupe bien vers le panier, il shoote bien à 3-points, il est solide, il se bat au rebond… », énumère le coach de Sacramento. « Nous aimons vraiment la manière dont il shoote et dont il gère les espaces. Ce sera un joueur efficace en NBA, surtout au vu de la ténacité dont il fait preuve. Il n’a peur de rien et j’adore ça. »

Tandis que De’Aaron Fox et Domantas Sabonis se sont carrément prononcés en faveur de la venue de l’ailier-fort de 27 ans, Sasha Vezenkov attendra quant à lui la fin de saison de l’Olympiakos avant de prendre quelconque décision.

« Nous voulons d’abord que la saison se termine et nous discuterons ensuite avec lui », répond également Mike Brown, quand on l’interroge à ce propos. « Nous sommes très enthousiastes le concernant, nous avons réalisé un échange pour récupérer ses droits et c’est important qu’autant de personnes viennent le voir en personne. Pour nous, c’est une priorité, mais nous verrons à la fin de la saison. »