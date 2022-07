Sasha Vezenkov ne rejoindra pas les Kings

On s’en doutait comme il avait décidé de ne pas se rendre à Las Vegas, mais c’est désormais officiel : Sasha Vezenkov a choisi de rester à l’Olympiakos et il ne rejoindra donc pas les Kings cette saison. Selon Eurohoops, l’ailier-fort bulgare souhaite gagner l’Euroleague avec le club du Pirée avant d’envisager un départ en NBA.

À bientôt 27 ans, Sasha Vezenkov fait aujourd’hui partie des meilleurs joueurs d’Europe, à tel point qu’il a été nommé dans le meilleur cinq d’EuroLeague cette année.

Drafté en 57e choix de la Draft 2017 par les Nets, Sasha Vezenkov tournait cette saison à 14.9 points et 6.6 rebonds de moyenne dans le championnat grec (55% aux tirs, 38% à 3-pts, 80% aux lancers), mais aussi 13.7 points et 5.9 rebonds de moyenne en EuroLeague (53% aux tirs, 37% à 3-pts, 83% aux lancers).

Le soir de la Draft, les Kings avaient récupéré les droits sur le joueur dans un échange avec les Cavaliers, et après l’avoir suivi toute la saison, ils envisageaient sérieusement de le faire venir.

« Ce qui intrigue chez lui, c’est sa taille et son shoot », expliquait le GM Monte McNair. « Il peut shooter à 3-pts avec efficacité. Il réalise ça dans la seconde meilleure ligue du monde, à un âge où il vit ses meilleures saisons. On adore ça. Il peut jouer à un niveau élevé et ça nous plaît beaucoup. On est impatient de l’accueillir chez nous. On veut ajouter du shoot à notre groupe, c’est une priorité. Donc la décision fut facile puisque c’est un des meilleurs shooteurs dans une des meilleures ligues du monde. Il est productif. Sasha peut s’adapter à Domantas Sabonis, à ses passes, à De’Aaron Fox, qui casse les défenses. C’est un joueur de plus pour shooter, ce qui est essentiel dans la ligue d’aujourd’hui. »