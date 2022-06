Les Kings se réjouissent d’avoir récupéré les droits de Sasha Vezenkov

Dans les heures qui ont précédé la Draft, jeudi soir, les Kings et les Cavaliers ont conclu un petit échange, qui a permis aux premiers de récupérer les droits sur Sasha Vezenkov, le joueur bulgare de l’Olympiakos.

L’ailier de 2m06 (26 ans), drafté en 2017 par Brooklyn et élu cette saison dans le meilleur cinq de l’Euroleague, possède un profil qui intéresse les Kings.

« Ce qui intrigue chez lui, c’est sa taille et son shoot », commente le GM Monte McNair. « Il peut shooter à 3-pts avec efficacité. Il réalise ça dans la seconde meilleure ligue du monde, à un âge où il vit ses meilleures saisons. On adore ça. Il peut jouer à un niveau élevé et ça nous plaît beaucoup. On est impatient de l’accueillir chez nous. »

Pourrait-il briller en NBA, dans l’effectif actuel des Kings ?

« On veut ajouter du shoot à notre groupe, c’est une priorité. Donc la décision fut facile puisque c’est un des meilleurs shooteurs dans une des meilleures ligues du monde. Il est productif. Sasha peut s’adapter à Domantas Sabonis, à ses passes, à De’Aaron Fox, qui casse les défenses. C’est un joueur de plus pour shooter, ce qui est essentiel dans la ligue d’aujourd’hui. »

Malgré ce discours du dirigeant, Sasha Vezenkov n’est clairement pas certain d’intégrer la franchise de Sacramento la saison prochaine. « On va en parler avec lui et on verra où il en est », annonce, sous forme de conclusion, Monte McNair.