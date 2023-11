Sasha Vezenkov commence à prendre du plaisir avec les Kings

Il a eu le droit d’allumer le laser violet qui perce la nuit de Sacramento lors des victoires des Kings. Sasha Vezenkov n’a pas été le meilleur scoreur du match face aux Cavaliers mais il a sans doute réussi son meilleur match en NBA avec 11 points en 17 minutes en sortie de banc, à 4/6 au tir dont 3/5 de loin.

Profitant de bon décalages, et shootant toujours aussi vite, le MVP de l’Euroleague en titre a notamment enchaîné les réussites en fin de première quart-temps, pour offrir le premier écart du match à son équipe.

« Je pense qu’il s’amuse beaucoup plus » a ainsi expliqué De’Aaron Fox au sujet de son coéquipier. « Évidemment, il arrive et il ne connait personne. Il est venu tout seul, je crois. Donc c’est une transition différente pour lui. C’est difficile et c’est quelque chose qu’aucun d’entre nous n’a jamais réellement eu à faire. C’est différent de changer d’État (aux Etats-Unis), ce n’est pas la même chose que de traverser l’océan. »

« On peut voir qu’il prend du plaisir à jouer au basket en ce moment »

Une transition toujours délicate pour les stars de l’Euroleague, surtout quand elles arrivent en NBA au milieu de leur carrière. Il leur faut s’adapter à un environnement différent, à des règles différentes et à des attentes différentes, Mike Brown réclamant surtout à Sasha Vezenkov de tenir le choc en défense.

« J’ai l’impression qu’il commence à prendre du plaisir » a poursuivi De’Aaron Fox, fan de son nouveau coéquipier depuis de longues semaines. « Évidemment, il met des tirs, et j’ai l’impression que cela vous enlève un poids. On peut voir qu’il prend du plaisir à jouer au basket en ce moment. C’est bien pour lui, et c’est bien pour nous ».

Pour Mike Brown, avoir Sasha Vezenkov sur le terrain « ouvre beaucoup d’espaces pour tout le monde ».

« Ça oblige les adversaires à y réfléchir à deux fois avant de faire leurs rotations sur d’autres joueurs, donc les gars auront des tirs complètement ouverts quand il est sur le terrain, simplement parce qu’il est là ».