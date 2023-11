Les Kings dynamitent les Cavs pour fêter le retour de De’Aaron Fox

Absent depuis cinq matchs à cause d’une entorse de la cheville, De’Aaron Fox a retrouvé les Kings cette nuit, à l’occasion de la réception des Cavaliers. Et c’est peu dire que son retour a boosté Sacramento !

Les troupes de Mike Brown restaient certes sur deux victoires à domicile, face à Portland et Oklahoma City, mais ils ont retrouvé cette nuit toute leur force de frappe offensive, avec une adresse folle (59% à 49/83), notamment à 3-points (48% à 20/42), derrière De’Aaron Fox, Keegan Murray, Kevin Huerter, Malik Monk ou Sasha Vezenkov.

Au centre de tout ça, Domantas Sabonis s’est régalé pour décaler ses coéquipiers sur du main-à-main, le Lituanien bouclant la rencontre aux portes du triple-double avec 23 points, 10 passes, 9 rebonds et 2 contres.

Un effort global

Pourtant, les Cavaliers n’ont pas été maladroits non plus, mais les Kings commençaient à se détacher avec la rentrée des remplaçants, le duo Monk/Vezenkov permettant à Sacramento de ne jamais baisser de pied en attaque. Les Kings avaient pris le contrôle sur la rencontre et n’allaient plus le lâcher.

C’est ensuite Kevin Huerter qui allait enchaîner les paniers pour faire gonfler l’avance de son équipe dans le troisième quart-temps. Une avance qui allait atteindre +21 (110-89) à la fin du troisième quart-temps.

Les Cavaliers ne vont toutefois pas abandonner, pour recoller à 11 points (126-115) à l’approche des deux dernières minutes. Mais De’Aaron Fox et Kevin Huerter se chargeront d’enterrer les derniers espoirs des joueurs de l’Ohio, pour fêter le retour du meneur de jeu avec une orgie offensive (132-120) comme cette équipe les adore.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un dynamitage collectif. Hormis Harrison Barnes, tout le cinq majeur des Kings a participé à l’explosion offensive, De’Aaron Fox, Kevin Huerter, Keegan Murray et Domantas Sabonis atteignant la barre des 20 points. En ajoutant les contributions de Malik Monk et Sasha Vezenkov en sortie de banc, on obtient un feu d’artifice.

– La 400e victoire de Mike Brown. Avec cette cinquième victoire de la saison, Mike Brown a décroché sa 400e victoire en saison régulière comme coach. C’est déjà sa 53e avec les Kings, après 42 matchs remportés à la tête des Lakers et surtout 305 succès lorsqu’il dirigeait les Cavaliers.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.