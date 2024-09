Après New York, RJ Barrett ressent une nouvelle pression à Toronto

Titulaire indiscutable des Knicks depuis son arrivée à New York, RJ Barrett n’a pas participé à la folle aventure des playoffs 2024 de Jalen Brunson et ses coéquipiers. Et pour cause : il a été transféré à Toronto dans le courant de la saison, dans une équipe sans ambition.

Les Knicks ont échoué en demi-finale de conférence, comme en 2023, et avec l’arrivée de Mikal Bridges cet été, ils viseront encore plus haut pour 2025. L’ailier canadien se réjouit de la montée en puissance de la franchise, qui n’avait gagné que 17 matches la saison avant sa Draft…

« Je pense que les gens oublient que l’on a vraiment construit quelque chose. Quand je suis arrivé, on n’était pas candidat au titre, pas du tout même », rappelle l’ancien de Duke à Sharp Magazine. « Ma deuxième année, on a fait les playoffs. Ensuite, on a continué. On a donné une raison aux fans de se réjouir. Ils le méritent. C’est une ville difficile, mais on gagne leur amour. Je suis heureux d’y être parvenu. »

RJ Barrett est-il déjà nostalgique de cette période à New York, longue de 297 matches et presque cinq saisons ? « Il y a des choses qui me manquent, oui. Surtout mes gars, les relations construites au fil du temps », répond l’ailier. « La pression était vraiment unique. Mais il y a une pression différente en arrivant à Toronto, en revenant à la maison, et je suis chanceux de vivre ça. »

« C’est véritablement un rêve devenu réalité »

Pour un Canadien, jouer à Toronto, la seule franchise canadienne de la NBA, c’est forcément beaucoup d’émotions. « C’est véritablement un rêve devenu réalité », assure même l’international, qui a joué les Jeux olympiques avec sa sélection nationale cet été.

« J’ai grandi en venant à leurs matches avec mon père », poursuit-il. « Quand j’ai compris que je revenais à la maison, je ne savais pas comment réagir. Je me pinçais moi-même : on y est, je vais jouer pour les Raptors. »

Quelque part, RJ Barrett revient un peu à la case départ. Comme à New York en 2019, il est dans une équipe faible (25 victoires la saison passée) qu’il va falloir faire monter petit à petit.

« C’est intéressant de penser à tout ce parcours, du début à maintenant. Les hauts et les bas, les bons et les mauvais moments. Ce fut incroyable. Je dois remercier beaucoup de monde pour ça. Être à la maison permet de mettre les choses en perspective », livre-t-il. « Je veux grandir avec Puma (son équipementier) et gagner avec les Raptors, mais je veux aussi des gens autour de moi. Plus je vieillis, plus je me rends compte que mon idée de la réussite, c’est surtout de savoir combien de personnes je peux emmener avec moi. »

R.J. Barrett Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NYK 56 30 40.2 32.0 61.4 0.9 4.1 5.0 2.6 2.2 1.0 2.2 0.3 14.3 2020-21 NYK 72 35 44.1 40.1 74.6 0.9 4.8 5.8 3.0 2.6 0.7 1.9 0.3 17.6 2021-22 NYK 70 35 40.8 34.2 71.4 0.9 4.9 5.8 3.0 2.0 0.6 2.2 0.2 20.0 2022-23 NYK 73 34 43.4 31.0 74.0 0.8 4.2 5.0 2.8 2.5 0.4 2.3 0.2 19.6 2023-24 * All Teams 58 32 49.5 36.0 71.5 0.9 4.5 5.4 3.3 2.2 0.5 2.2 0.4 20.2 2023-24 * TOR 32 34 55.3 39.2 62.9 1.1 5.3 6.4 4.1 2.6 0.6 2.5 0.4 21.8 2023-24 * NYK 26 30 42.3 33.1 83.1 0.7 3.5 4.3 2.4 1.7 0.5 1.8 0.4 18.2 Total 329 33 43.5 34.6 71.0 0.9 4.5 5.4 2.9 2.3 0.7 2.1 0.3 18.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.