30 jours/30 équipes : Charlotte Hornets

Il y a seulement deux ans, Charlotte manquait les playoffs pour un souffle, avec le même bilan que les Hawks, ultime qualifié. Steve Clifford revenait pourtant prendre la place de James Borrego sur le banc, qui semblait avoir perdu son vestiaire. Bilan, deux ans plus tard ? Deux tristes saisons, loin des playoffs et même du « play-in ».

Les blessures des uns, les ennuis des autres, et revoilà la franchise de Caroline du Nord dans les tréfonds de la Conférence Est, à tenter de rebondir.

Privée de LaMelo Ball et de Mark Williams les trois quarts de la saison, l’équipe de Steve Clifford ne pouvait pas espérer grand-chose. Alors faute de grandir, on a accéléré la transition avec un effectif remodelé à la deadline suite aux départs de Terry Rozier, P.J. Washington, ou Gordon Hayward. Les vétérans ont laissé leur place aux jeunes promesses de l’effectif. En espérant qu’elles soient en tenue pour jouer.

LaMelo Ball est très attendu pour retrouver le statut de All-Star qui était le sien en 2022, pour ce qui reste comme la seule saison pleine de sa carrière, lui qui a déjà manqué près de 150 matchs en quatre ans. Le meneur doit être le leader de ces Hornets « new look », avec le nouvel entraîneur Charles Lee comme autre symbole. Ancien assistant de Joe Mazzulla à Boston, mais aussi champion dans le staff de Mike Budenholzer à Milwaukee, le coach de 39 ans va vire sa première expérience avec les rênes d’un groupe.

Celui-ci compte beaucoup également sur la deuxième saison de Brandon Miller, déjà intéressant lors de son année rookie mais dont on évalue encore mal l’entente avec LaMelo Ball. Finalement prolongé, Miles Bridges sera l’autre pourvoyeur de points du cinq de départ, complété par Mark Williams et potentiellement Grant Williams, ou Josh Green. Le pivot voudra reprendre sa montée en puissance entamée en début de saison dernière, où il avait notamment signé un match à 24 rebonds contre les Wizards avant de se blesser au dos.

Quant à Josh Green, il est une des rares recrues de l’été, attendue après avoir été récupéré des Mavericks. Il faudra aussi surveiller les minutes du Français Tidjane Salaün, en qui les dirigeants des Hornets semblent fonder de grands espoirs après l’avoir récupéré au sixième rang de la dernière Draft.

Les victoires ne s’empileront peut-être pas tout de suite, mais Charlotte peut au moins ne pas reconstruire de zéro.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Moussa Diabaté (two-way), Taj Gibson, Harry Giles, Josh Green, Tidjane Salaün, KJ Simpson (two-way),

Départs : Davis Bertans, Reggie Jackson, Bryce McGowens, Aleksej Pokusevski, JT Thor

LE JOUEUR À SUIVRE : BRANDON MILLER

Évidemment, LaMelo Ball sera scruté, tant au sujet de son état de santé que pour sa production en tant que « franchise player ». Mais Brandon Miller sera aussi surveillé. L’arrière/ailier a confirmé son talent la saison passée au milieu du champ de ruines, tout en laissant entrevoir une vraie marge de progression. Les bases vues en NCAA sont bien là : capacité à se créer son tir, bon dribble avec sa taille, défense… Brandon Miller a déjà suffisamment de basket dans les mains pour avoir des responsabilités. Le ménage des derniers mois dans l’effectif lui offre l’occasion rêvée de s’imposer tout de suite comme le principal lieutenant de LaMelo Ball.

Il lui faudra pour cela améliorer sa création pour ses coéquipiers, tant il a parfois manqué de justesse notamment sur pick-and-roll, et sa sélection de tirs. Mais il devrait aussi largement bénéficier de la présence de LaMelo Ball à ses côtés pour lui ouvrir le jeu et de points plus faciles.

Annoncé comme possible titulaire au poste 2, il pourrait devenir un vrai problème pour les adversaires de Charlotte, tant ses 2m06 peuvent gêner les extérieurs adverses, tout en créant de nombreuses « mismatchs » favorables en attaque. Cette option rendrait le jeu avec écran entre Ball et Miller sur la base arrière particulièrement intriguant, autant que ses possibles progrès après avoir participé aux entraînements et oppositions de Team USA cet été.

Moyenne d’âge : 25,4 ans

Masse salariale : 144.7 millions de dollars (28e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Le plan de rêve pour la première saison de Charles Lee consiste avant tout en une infirmerie vide ou presque. Si les récents échanges ont densifié la rotation (Vasilije Micic, Tre Mann, Seth Curry, Josh Green), ils ne seront d’aucun secours si le cinq de départ n’est là qu’à mi-temps. La colonne vertébrale Ball – Miller – Bridges – M. Williams aura sans doute besoin d’un peu de temps pour trouver ses marques, mais elle pourrait promettre quelques actions d’éclat chaque soir. Il faudra pour cela hausser le ton en défense (29e rating défensif) pour s’offrir du jeu en transition, laisser Ball exceller sur jeu rapide et servir ses bondissants ailiers.

Si la sauce prend, ces Hornets auront une tout autre allure que ceux sans éclat ni saveur de Steve Clifford ces deux dernières années. Il manque encore de vécu collectif, et de profondeur de talent pour espérer revenir de sitôt dans le Top 8 de l’Est. Le nouveau président de la franchise Jeff Peterson n’a de toute façon fixé aucun délai pour se mêler à la lutte. Mais la densité assez faible pour les neuvième et dixième place synonymes de play-in peut faire miroiter un premier vrai objectif à cet effectif.

LE PIRE SCÉNARIO

Avec le talent de son noyau dur au complet, on voit mal comment les Hornets pourraient de nouveau ne décrocher poussivement qu’une vingtaine de victoires. Attention toutefois à ne pas viser trop haut, trop tôt, alors que Brandon Miller voyait les siens dans le Top 8 dès cette saison. Déjà parce qu’ils devront envoyer le prochain premier tour de draft aux Spurs s’ils venaient à disputer les playoffs. Ensuite parce qu’avec des joueurs fragiles, courir à plein poumons pour espérer grimper un peu plus haut dans le classement de l’Est pourrait se payer cash.

Ses joueurs majeurs ayant entre 21 et 26 ans, Charlotte a le luxe de pouvoir être un peu patient. De nouvelles absences longue durée repousseraient encore un peu plus la construction de cette base qui doit rendre de nouveau les Hornets attractifs à terme. On pense notamment à une nouvelle saison tronquée pour LaMelo Ball, qui commencerait à sérieusement soulever la question de sa capacité à rester en forme toute une saison pour un joueur qui se veut être une star de la ligue.

