Charlotte, un nouveau défi motivant pour Josh Green

Dans l’ombre du trade qui a envoyé Klay Thompson à Dallas il y a une dizaine de jours, Josh Green a pour sa part pris la direction de Charlotte, où il va entamer un nouveau chapitre de sa carrière.

Après quatre saisons sous le maillot des Mavs, l‘international australien a fait part de son enthousiasme à l’idée de rejoindre les Hornets, où une toute nouvelle page va également s’écrire avec de nouveaux propriétaires (Rick Schnall et Gabe Plotkin), un nouveau coach (Charles Lee) et donc de nouveaux joueurs dont il fait partie pour épauler le trio LaMelo Ball – Miles Bridges – Brandon Miller.

« C’est une équipe tellement jeune et qui joue à un rythme élevé, et je pense que je suis capable de m’épanouir dans le jeu de transition, de tenir le ballon, défendre et de continuer à développer mon jeu. Je suis encore un jeune homme. C’était plaisant d’être entouré de gars plus âgés à Dallas et d’apprendre d’eux, et de pouvoir transposer ça à Charlotte, en arrivant avec un état d’esprit de gagneur et d’être prêt à y aller à fond », a-t-il déclaré depuis Abu Dhabi où il se prépare pour affronter Team USA ce lundi

Aux Hornets, Josh Green se voit parfaitement s’intégrer à la philosophie de jeu que Charles Lee veut mettre en place, en adéquation avec le profil de ses joueurs majeurs, avec beaucoup de rythme et d’intensité des deux côtés du parquet.

« Il y a tellement de joueurs talentueux en NBA que je pense qu’il faut être capable de trouver un moyen de faire la différence sur des points qui peuvent avoir un impact sur les matchs », a-t-il poursuivi. « J’ai l’impression que l’énergie joue un rôle important dans le jeu. Je suis toujours plus qu’heureux d’apporter de l’énergie sur le plan défensif. En attaque, ça peut être n’importe quoi, que ce soit être physique, ou trouver le joueur ouvert. J’ai l’impression de donner le meilleur de moi-même lorsque j’arrive à impliquer mes coéquipiers. Honnêtement, ça rend le jeu beaucoup plus amusant ».

Les finales NBA et les JO pour gagner en expérience

Du haut de ses 23 ans, l’arrière-ailier fera presque office de cadre avec ses 233 matchs de saison régulière NBA au compteur et 39 matchs de playoffs disputés. Il sort également d’une expérience inestimable après avoir vécu des finales NBA avec les Mavs pour la première fois de sa carrière. L’histoire retiendra également que dans le camp d’en face à Boston, se trouvait celui qui allait devenir son futur coach, Charles Lee, alors assistant de Joe Mazzulla.

« C’était une expérience incroyable, surtout contre coach Lee », a-t-il ajouté. « Mais je pense que j’ai beaucoup appris en termes de pression et de préparation avant la finale. J’ai l’impression d’avoir beaucoup progressé en tant que joueur dans certaines situations. Et puis, j’ai vraiment envie d’y retourner. Je suis donc très motivé et très enthousiaste ».

A Charlotte, tout semble idéal pour faciliter son intégration, avec notamment la présence de son ancien coéquipier Grant Williams, et aussi la perspective de jouer avec LaMelo Ball, drafté en 2019, comme lui.

« Melo et mois sortons de la même Draft. C’est un joueur très talentueux. Il implique tous ses coéquipiers, c’est un grand passeur. On pense avoir la capacité d’être une équipe qui joue vite, et c’est une façon agréable de jouer. Donc j’ai hâte d’y être. J’aime défendre sur tout le terrain et essayer d’être physique en défense et me concentrer sur mes tâches défensives ».

Josh Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DAL 39 11 45.2 16.0 56.5 0.7 1.3 2.0 0.7 0.9 0.4 0.4 0.1 2.6 2021-22 DAL 67 16 50.8 35.9 68.9 0.8 1.6 2.4 1.2 1.7 0.7 0.7 0.2 4.8 2022-23 DAL 60 26 53.7 40.2 72.3 0.9 2.1 3.0 1.7 2.6 0.7 1.2 0.1 9.1 2023-24 DAL 57 26 47.9 38.5 68.4 0.7 2.5 3.2 2.3 1.9 0.8 1.1 0.2 8.2 Total 223 20 50.3 37.5 68.9 0.8 1.9 2.7 1.5 1.9 0.7 0.9 0.1 6.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.