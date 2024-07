Finalement, les Hornets reprennent Miles Bridges

Son nom a été mentionné un peu partout ces dernières semaines (Clippers, Cavaliers, Pistons et Jazz…) mais, à l’arrivée, Miles Bridges a décidé de revenir chez les Hornets. ESPN et The Athletic s’accordent pour évoquer un contrat de 75 millions de dollars sur les trois prochaines années, pleinement garanti. Scellant le sort de Aleksej Pokusevski, coupé dans la foulée.

Beaucoup moins dans la lumière depuis ses démêlés judiciaires, pour cause de violences conjugales, l’ailier n’en reste pas moins talentueux. À Charlotte, on considérait même son retour comme « vital » pour l’équipe, mais le flou planait autour de son avenir puisqu’il était free agent non protégé cet été.

À 26 ans, l’hyper athlétique Miles Bridges sort d’une saison à 21.0 points, 7.3 rebonds et 3.3 passes de moyenne (à 46% au tir, 35% à 3-points et 83% aux lancers-francs). Il était l’un des profils les plus attractifs de cette « free agency », mais le marché s’est vite refermé pour lui, et les destinations de repli lui permettant d’être bien payé se faisaient rares…

D’où sa re-signature chez les Hornets où, sous les ordres de Charles Lee et en compagnie de LaMelo Ball, Brandon Miller, Mark et Grant Williams ou encore Tidjane Salaün, il devrait faire partie des cadres de l’équipe.

Miles Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CHA 80 21 46.4 32.5 75.3 0.8 3.2 4.0 1.2 1.4 0.7 0.6 0.6 7.5 2019-20 CHA 65 31 42.4 33.0 80.9 1.4 4.2 5.6 1.8 2.0 0.6 1.5 0.7 13.0 2020-21 CHA 66 29 50.3 40.0 86.7 1.2 4.8 6.0 2.2 2.2 0.7 1.6 0.8 12.7 2021-22 CHA 80 36 49.1 33.1 80.2 1.1 5.9 7.0 3.8 2.4 0.9 1.9 0.8 20.2 2023-24 CHA 69 37 46.2 34.9 82.5 1.0 6.3 7.3 3.4 1.7 0.9 2.0 0.5 21.0 Total 360 31 47.0 34.7 81.3 1.1 4.9 6.0 2.5 1.9 0.8 1.5 0.7 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.