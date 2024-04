Miles Bridges s’est rendu à la police

Coupable d’avoir enfreint par deux fois son contrôle judiciaire, Miles Bridges avait été placé sous mandat d’arrêt jeudi, et Channel 9 annonce que l’ailier des Hornets s’est rendu aux autorités vendredi matin. Plus précisément, le bureau du shérif du comté de Lincoln indique que Miles Bridges s’est rendu à la prison de ce même comté.

Condamné (via un accord de non-contestation) pour des faits de violences conjugales sur son ex-compagne commis devant leurs enfants, le joueur des Hornets avait reçu de lourdes sanctions pour éviter de passer par la case prison : trois ans de probation, l’obligation de suivre 52 semaines de conseils en matière de violence domestique et 52 semaines de cours de parentalité, mais aussi effectuer 100 heures de service communautaire et subir des tests de dépistage hebdomadaires de stupéfiants, tout en n’étant pas autorisé à posséder d’armes à feu, de munitions ou d’autres armes.

Malheureusement pour son ex-compagne et leurs enfants, Miles Bridges n’a pas respecté une ordonnance de protection contre les violences conjugales, la maltraitance d’enfant et l’atteinte à la propriété individuelle, et mercredi, il a carrément fracassé le pare-brise de la voiture de la victime, la menaçant également. Le tout sous le regard des enfants, présents dans le véhicule.

Du côté de la NBA, qui avait suspendu le joueur pour 10 matches, on ne s’est pas encore prononcé. Côté Hornets, un porte-parole des Hornets s’est contenté de la déclaration suivante : « Nous sommes au courant et nous sommes en train de rassembler plus d’informations ».