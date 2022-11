Violences conjugales : Miles Bridges négocie sa peine et évite la prison

Il a trouvé un compromis avec la justice américaine dans son affaire de violences conjugales. Sans aller jusqu’au procès mais sans plaider coupable non plus, Miles Bridges, accusé de violences conjugales depuis le début de l’été, a ainsi négocié un accord de non-contestation. En clair, il accepte la sanction sans admettre être coupable.

L’ailier des Hornets, free agent protégé, écope en tout cas d’une peine de trois ans de prison avec sursis, et il va donc pouvoir reprendre sa carrière sans passer par la case prison. Il encourait jusqu’à 12 ans de prison !

Jusqu’à présent, Miles Bridges avait toujours réfuté les accusations et son procès avait été plusieurs fois repoussé. Pendant sa période de sursis, il devra suivre 52 semaines de conseils en matière de violence domestique et 52 semaines de cours de parentalité, mais aussi effectuer 100 heures de service communautaire et subir des tests de dépistage hebdomadaires de stupéfiants.

Durant cette période, ESPN ajoute qu’il ne peut pas posséder d’armes à feu, de munitions ou d’armes dangereuses. Il devra également payer une amende de dédommagement de 300 dollars et une amende de 500 dollars pour violence domestique. Enfin, pendant 10 ans, il ne doit pas s’approcher à moins de 100 mètres de la mère de ses enfants, ni entrer en contact avec elle. Miles Bridges et son ex-compagne conservent la garde partagée de leurs deux enfants, et toute visite ou échange d’enfants doit se faire par l’intermédiaire d’un tiers neutre.