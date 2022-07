Violences conjugales : la compagne de Miles Bridges « ne peut plus se taire »

Vendredi, la police de Los Angeles a confirmé que Miles Bridges avait été arrêté mercredi pour « violences conjugales avec blessure » pour des faits qui ont eu lieu le 27 juin dernier, et qu’il avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt après avoir quitté les lieux.

Comme l’avait expliqué TMZ, l’ailier des Hornets a été libéré moyennant une caution de 130 000 dollars et il passera devant un juge le 20 juillet.

« J’ai permis à quelqu’un de détruire mon foyer, de me maltraiter de toutes les manières possibles et de traumatiser nos enfants pour la vie »

En parallèle, Mychelle Johnson, la mère des deux enfants de Bridges, a publié plusieurs photos sur Instagram de son visage tuméfié, ainsi que le rapport médical qui fait état « d’une femme adulte victime de violence physique par un partenaire masculin ; agression par strangulation, commotion cérébrale ; fracture du nez ; Contusion d’une côte ; Contusions multiples ; Entorse cervicale. »

Sans le nommer, la compagne de Bridges écrit : « Je déteste qu’on en soit arrivé là mais je ne peux plus me taire. J’ai permis à quelqu’un de détruire mon foyer, de me maltraiter de toutes les manières possibles et de traumatiser nos enfants pour la vie. Je n’ai rien à prouver au monde, mais je ne permettrai à personne qui pourrait faire quelque chose d’aussi horrible d’avoir aucun remords et de donner une image de moi que je ne suis pas. Je ne permettrai pas aux gens autour de lui de continuer à me faire taire et de continuer à mentir pour protéger cette personne. »

La NBA, comme les Hornets, ont ouvert une enquête.