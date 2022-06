Faits divers | Miles Bridges libéré sous caution

Il ne peut pas y avoir plus mauvais timing ! Alors qu’il fait partie des principaux free agents, et que la période des transferts s’ouvre ce soir à minuit (heure française), Miles Bridges a été interpellé pour violences conjugales par la police de Los Angeles. Selon TMZ, l’ailier-fort des Hornets s’est rendu de lui-même à la police mercredi après qu’une femme l’a accusé la veille de violences conjugales.

L’altercation aurait eu lieu mardi, et le joueur des Hornets n’était plus sur les lieux à l’arrivée de la police. Tandis que la victime était amenée à l’hôpital pour des soins, Bridges s’est finalement rendu, et il a été libéré après avoir versé une caution de 130 000 dollars.

Selon The Athletic, il sera présenté à un juge le 20 juillet prochain.