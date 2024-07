Miles Bridges aux Cavaliers via un échange ?

La plupart des gros « free agents » ont trouvé preneurs en quelques jours, mais il reste quelques gros poissons sans contrat. Comme DeMar DeRozan par exemple, mais aussi Gary Trent Jr, Spencer Dinwiddie ou encore Miles Bridges. Après avoir accepté une année de contrat à 7.9 millions de dollars pour se racheter une conduite, l’ailier des Hornets est libre.

Pour l’instant, Charlotte ne montre pas trop d’empressement pour le prolonger, et des équipes s’intéressent à lui. On a évoqué la piste Clippers où il pourrait compenser, en attaque, le départ de Paul George, et Marc Stein ajoute les Cavaliers. À Cleveland, Donovan Mitchell a prolongé et Kenny Atkinson est arrivé sur le banc. Ce sont les deux seuls mouvements de l’intersaison.

Un échange avec Isaac Okoro ?

Notre confrère évoque la possibilité de monter un « sign-and-trade », et peut-être que les Cavaliers pourraient même monter un double « sign-and-trade » puisqu’ils n’ont pas prolongé Isaac Okoro. Ce n’est pas du tout le même profil, mais chacun y trouverait peut-être son compte.

À Cleveland, on pourrait récupérer un fort attaquant pour soulager Donovan Mitchell, et faire le liant entre une paire d’arrières All-Stars (Garland-Mitchell) et une des meilleures paires d’intérieurs du pays (Allen-Mobley).

Côté Charlotte, on a grandement besoin de défense, et Isaac Okoro pourrait être l’arrière/ailier idoine aux côtés de LaMelo Ball et Brandon Miller.

LEXIQUE

Sign-and-trade : opération qui consiste à signer l’un de ses free agents pour ensuite le transférer. Certaines franchises utilisent ce système pour éviter de voir partir un joueur sans la moindre compensation.