Miles Bridges sur les tablettes de Charlotte, Detroit et Utah ?

Où évoluera le tumultueux Miles Bridges la saison prochaine ? Beaucoup moins dans la lumière depuis ses démêlés judiciaires, pour cause de violences conjugales, il n’en restera pas moins l’un des profils attractifs de la « free agency », au sortir d’une saison où il a tourné à 21.0 points, 7.3 rebonds et 3.3 passes de moyenne (à 46% au tir, 35% à 3-points et 83% aux lancers).

À Charlotte, on considère déjà son retour comme « vital » pour l’équipe, mais Hoopshype indique que les Hornets vont devoir composer avec la concurrence de deux autres franchises pour le conserver : les Pistons, alors que l’intéressé est originaire… du Michigan, et le Jazz.

Libre de tout engagement

Ce qui est sûr, c’est que Miles Bridges aura la main sur son avenir en tant que « free agent » non protégé. À 26 ans, on ignore quel peut maintenant être le montant de son salaire, mais Detroit et Utah auront plusieurs dizaines de millions de dollars à dépenser.

Cela pourrait suffire à détourner l’ailier de la Caroline du Nord, où il ne semble plus faire partie des indispensables à l’inverse de LaMelo Ball, Brandon Miller ou Grant et Mark Williams…

Miles Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CHA 80 21 46.4 32.5 75.3 0.8 3.2 4.0 1.2 1.4 0.7 0.6 0.6 7.5 2019-20 CHA 65 31 42.4 33.0 80.9 1.4 4.2 5.6 1.8 2.0 0.6 1.5 0.7 13.0 2020-21 CHA 66 29 50.3 40.0 86.7 1.2 4.8 6.0 2.2 2.2 0.7 1.6 0.8 12.7 2021-22 CHA 80 36 49.1 33.1 80.2 1.1 5.9 7.0 3.8 2.4 0.9 1.9 0.8 20.2 2023-24 CHA 69 37 46.2 34.9 82.5 1.0 6.3 7.3 3.4 1.7 0.9 2.0 0.5 21.0 Total 360 31 47.0 34.7 81.3 1.1 4.9 6.0 2.5 1.9 0.8 1.5 0.7 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.