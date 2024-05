Miles Bridges a conscience que son retour provoque un malaise

Ce soir, les regards seront particulièrement braqués sur la rencontre entre Charlotte et Milwaukee. 583 jours après son dernier match NBA, Miles Bridges va en effet être de nouveau autorisé à rejouer avec les Hornets. Placé à l’écart la saison dernière le temps que son jugement pour violences conjugales soit rendu, l’ailier de Charlotte a fini de purger sa suspension de dix matchs et va donc pouvoir réintégrer le roster de Steve Clifford.

Son retour est particulièrement attendu à Charlotte suite au début de saison chaotique des Hornets. À écouter son coach en milieu de semaine, il est un peu attendu comme le sauveur.

Celui qui aura les moyens de faire à nouveau basculer la franchise de Caroline du Nord du bon côté de la conférence Est, fort de son statut de meilleur scoreur et meilleur rebondeur de l’équipe en 2022.

« Il s’est donné à fond, mais on ne peut pas savoir où il en est car ce n’est pas facile de rejouer après avoir été assis aussi longtemps » a rappelé Steve Clifford après l’entraînement de jeudi. « Ça peut prendre un peu de temps, mais il a fait le maximum pour se donner une chance de bien jouer dès le début. Il est en forme et il a fait beaucoup d’efforts supplémentaires ».

Soucieux de la réaction du Spectrum Center

Pour le joueur, les attentes seront doubles puisque, hors l’aspect sportif, il va falloir gérer le contexte médiatique alors qu’il doit passer devant un juge en février 2024, après avoir enfreint l’ordonnance de protection dont il faisait l’objet par rapport à la victime, Mychelle Johnson, la mère de ses deux enfants.

De quoi aborder son retour avec une pointe d’anxiété, « comme avant un premier jour d’école », a-t-il confié, redoutant notamment l’accueil qui va lui être réservé par le public du Spectrum Center ce soir.

« Le basket a été mon sanctuaire, et le fait d’en avoir été éloigné pendant un an a été difficile pour moi, donc je suis heureux d’être de retour », a déclaré Miles Bridges. « Je sais que beaucoup de gens ressentent un certain malaise à l’idée que je revienne et je le comprends. Comme je l’ai déjà dit, je dois regagner leur confiance. Je vais aller sur le terrain pour jouer et si je peux nous faire gagner quelques matchs, je pense que les gens changeront un peu d’avis sur moi. Je vais essayer d’aller sur le terrain et d’aider l’équipe au maximum ».

Au moment d’officialiser son retour, les Hornets ont tout de même précisé qu’ils restaient en contact avec les instances de la NBA, le temps que la nouvelle procédure judiciaire concernant Miles Bridges se termine.

Miles Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CHA 80 21 46.4 32.5 75.3 0.8 3.2 4.0 1.2 1.4 0.7 0.6 0.6 7.5 2019-20 CHA 65 31 42.4 33.0 80.9 1.4 4.2 5.6 1.8 2.0 0.6 1.5 0.7 13.0 2020-21 CHA 66 29 50.3 40.0 86.7 1.2 4.8 6.0 2.2 2.2 0.7 1.6 0.8 12.7 2021-22 CHA 80 36 49.1 33.1 80.2 1.1 5.9 7.0 3.8 2.4 0.9 1.9 0.8 20.2 2023-24 CHA 69 37 46.2 34.9 82.5 1.0 6.3 7.3 3.4 1.7 0.9 2.0 0.5 21.0 Total 360 31 47.0 34.7 81.3 1.1 4.9 6.0 2.5 1.9 0.8 1.5 0.7 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.