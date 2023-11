Les Hornets attendent Miles Bridges avec impatience

Steve Clifford avait encore la tête des mauvais jours après la défaite de ses Hornets sur le parquet des Knicks. C’est déjà la sixième de la saison après neuf matchs d’un début de saison régulière récemment marqué par la blessure à l’aine de Terry Rozier, le premier lieutenant de LaMelo Ball.

Pour essayer de redécoller, la franchise de Caroline du Nord compte beaucoup sur Miles Bridges, alors que son retour après sa suspension de dix matchs est attendu avec impatience, ce vendredi, pour la réception de Milwaukee.

Interrogé sur le sujet avant la rencontre d’hier, Steve Clifford a confié qu’il n’allait pas prendre des pincettes pour réintégrer son ailier au regard de la situation et de l’impact qu’il pourrait rapidement apporter à son équipe.

« Je pense qu’il sera prêt à jouer », a-t-il déclaré. « Il est en mesure de s’entraîner tous les jours. Nous sommes bien organisés quand il est là. Il est en très bonne forme. Il a bossé dur. Je vais être honnête, on joue presque tous les deux jours, donc on était plus sur « à chaque jour suffit sa peine ». Aujourd’hui, nos problèmes concernent le fait qu’on ne revient pas assez vite en défense, et qu’on ne défend pas assez fort tout le temps. Donc, c’est là dessus que j’ai passé la plupart de mon temps. Mais il aura très vite un rôle significatif ».

Meilleur marqueur et rebondeur de l’équipe en 2021/22

Même s’il purgera son dernier match de suspension demain lors de la réception de Miami, Miles Bridges n’en a pas encore tout à fait fini avec la justice, puisqu’il devra se rendre au tribunal du comté de Mecklenburg aujourd’hui pour être auditionné après avoir violé l’ordonnance de protection dont il faisait l’objet.

Si la direction des Hornets avait annoncé suivre l’affaire de près il y a un mois, Steve Clifford a éludé le sujet concernant les répercussions que cette nouvelle affaire pourraient avoir sur le plan sportif.

« Nous avons déjà fait des déclarations à ce sujet », a poursuivi le coach. « Le plus important pour moi, c’est qu’il y a deux ans, il était le meilleur marqueur et le meilleur rebondeur. Depuis qu’il est ici, il a une excellente attitude. C’est un excellent travailleur, un excellent coéquipier et un très, très bon joueur. Il a retrouvé la forme et il va jouer un rôle important tout de suite. Si vous le côtoyez tous les jours, vous verrez qu’il a le sens de l’équipe. Ses coéquipiers l’adorent. Ils aiment qu’il soit de retour et apprécient sa façon de s’entraîner, de travailler et d’interagir avec tout le monde ».

Les Hornets ont besoin d’un électrochoc pour repartir de l’avant et le renfort de Miles Bridges, combiné au retour de blessure de Terry Rozier, pourrait l’incarner.

« C’est important. C’est une bénédiction, c’est sûr. On espère récupérer Miles et pouvoir faire un peu de bruit ensuite », a pour sa part glissé LaMelo Ball. Sa présence ne sera en tout cas pas de trop au regard des premiers adversaires que Charlotte pourrait recevoir au complet : Milwaukee, New York puis Boston…

Miles Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CHA 80 21 46.4 32.5 75.3 0.8 3.2 4.0 1.2 1.4 0.7 0.6 0.6 7.5 2019-20 CHA 65 31 42.4 33.0 80.9 1.4 4.2 5.6 1.8 2.0 0.6 1.5 0.7 13.0 2020-21 CHA 66 29 50.3 40.0 86.7 1.2 4.8 6.0 2.2 2.2 0.7 1.6 0.8 12.7 2021-22 CHA 80 36 49.1 33.1 80.2 1.1 5.9 7.0 3.8 2.4 0.9 1.9 0.8 20.2 Total 291 29 47.3 34.6 80.9 1.1 4.5 5.6 2.3 2.0 0.7 1.4 0.7 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.