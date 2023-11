En l’absence de Terry Rozier, Charlotte va davantage responsabiliser Brandon Miller

Tout peut aller très vite en NBA ! Alors que Brandon Miller avait annoncé vouloir se concentrer sur la défense ce week-end, la blessure de Terry Rozier à l’aine survenue lors du match perdu par Charlotte à Dallas a peut-être rebattu les cartes pour le numéro 2 de la dernière Draft.

L’arrière, qui était parti sur de bonnes bases depuis la reprise, entre son efficacité au scoring et ses qualités de créateur, souffre d’une élongation à l’aine et son indisponibilité pour les deux prochains matchs face aux Wizards est d’ores et déjà actée. Autant dire que le remplacer ne sera pas une mince affaire pour Steve Clifford.

Terry Rozier indispensable

« Il a de l’impact dans chaque aspect du jeu. Il défend sur le meilleur joueur de l’équipe adverse, bien sûr, il score et le fait en étant efficace. Mais au-delà de ça, c’est juste ce qu’il apporte en tant que compétiteur, et qui il est en tant que coéquipier. Il veut vraiment gagner et je crois que c’est contagieux dans toutes les équipes, particulièrement auprès des meilleurs joueurs. Donc il n’y a aucun aspect du jeu dans lequel il ne va pas nous manquer », a déclaré le coach des Hornets.

Il faudra donc voir quelles individualités seront mises en avant durant cette absence. On peut notamment penser à Brandon Miller, converti en « role player », derrière le trio Ball-Rozier-Hayward jusqu’à présent. Nul doute que le rookie aura en tout cas davantage d’opportunités à saisir en attaque dans les matchs à venir, même si l’intéressé ne va pas changer sa façon d’aborder les rencontres à venir différemment.

« Changer ou ne pas changer, ça reste la même mentalité. Non, ça ne fait aucune différence. C’est la même énergie, juste essayer d’aller sur le terrain et de l’emporter. Tout le reste, ça reste pareil », a-t-il confié. « Je me sens plus à l’aise à chaque match. Ça vient simplement du fait d’être entouré de gars plus âgés, et qu’ils boostent ma confiance chaque jour. Aucun joueur n’est parfait, tout le monde fait des erreurs. C’est pourquoi je viens à l’entraînement et que je travaille dur chaque jour, juste pour savoir me placer aux bons endroits, contribuer des deux côtés du terrain et avoir un impact ».

Une chance à saisir pour Brandon Miller

Brandon Miller pourra en tout cas compter sur son coach pour le soutenir, et ce même après sa pire performance offensive de ce début de saison : 7 points à 3/12 aux tirs face aux Mavericks, dans un revers conclu par sa faute grossière sur remise en jeu à 8.5 secondes de la fin.

« Je ne suis même pas inquiet par rapport à ça », a balayé Steve Clifford. « C’était son premier back-to-back, il a défendu sur Kyrie Irving… C’est suffisant. Il y a beaucoup de raisons pour que ce genre de choses arrivent. Il s’en est bien sorti. Il ne va pas mettre tous ses tirs chaque soir. Même sur ce match, il a fait beaucoup de choses qui ont aidé l’équipe à bien jouer. Ça ne s’est peut-être pas vu statistiquement, mais il a tout de même fait beaucoup de bonnes choses ».

C’était également sa première titularisation en carrière en NBA, un nouveau statut qu’il devrait très vite retrouver…

Brandon Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 6 31 43.9 30.8 81.3 1.3 3.2 4.5 1.7 3.7 0.3 0.8 0.5 13.2 Total 6 31 43.9 30.8 81.3 1.3 3.2 4.5 1.7 3.7 0.3 0.8 0.5 13.2

