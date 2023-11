Pour Brandon Miller, l’apprentissage de la NBA passe avant tout par la défense

On pouvait se demander le rôle qu’allait occuper Brandon Miller à Charlotte aux côtés du trio LaMelo Ball – Terry Rozier – Gordon Hayward sur le plan offensif. Alors que Mark Williams et PJ Washington ont également eu l’occasion de se montrer en attaque sur le début de saison, l’ancien pensionnaire d’Alabama s’est montré relativement discret de ce côté du terrain.

Avec 11 tirs pris en moyenne par match, il arrive logiquement en cinquième position au nombre de tirs tentés derrière la triplette précédemment citée et PJ Washington. Il faut dire que l’ailier a confirmé vouloir davantage se montrer en défense qu’en attaque sur son début de saison rookie, car c’est là qu’il estime avoir le plus à faire.

« Je n’ai pas d’objectifs offensifs en ce moment. Je suis juste concentré sur la façon dont je peux aider l’équipe défensivement », a-t-il déclaré. « En défense, je veux pouvoir assumer les missions les plus difficiles, être au bon endroit au bon moment et vraiment rester à l’affût et être décisif pour mon équipe comme je l’ai fait lors du match à Indiana. C’est ce sur quoi je me concentre en ce moment, avoir un impact en défense ».

Apprendre de ses erreurs

Brandon Miller a effectivement toutes les armes pour devenir un fort défenseur en NBA, par sa mobilité pour sa taille, ce qui lui permet de défendre sur plusieurs positions, mais aussi grâce à ses longs segments. Reste maintenant à lui de tirer le maximum de ses capacités, comme il l’a bien fait par séquence, et un peu moins bien à d’autres occasions. Il y a notamment eu cet excès de combativité remarqué à Indiana lorsqu’il a purement et simplement dégommé Aaron Nesmith alors qu’il essayait de suivre la trace de Tyrese Haliburton.

Ce qui est indéniable en revanche, c’est qu’il va devoir effectivement progresser à vitesse grand V, car il devra contenir les meilleurs joueurs adverses de façon régulière, dans le but de gommer ces petites imperfections.

« Mon plan est pratiquement toujours le même. J’ai des séquences vidéo pour m’aider à me préparer pour ces missions. Donc j’étudie juste leurs tendances et je les applique sur le terrain », a-t-il ajouté. « Je peux aussi m’appuyer sur mes coéquipiers vétérans pour m’aider ».

Si Brandon Miller a davantage de repères en attaque, comme on a pu le voir dès son troisième match face à Brooklyn, son nom arrive forcément après ceux de ses aînés dans la hiérarchie. Il reste pour l’instant une option « secondaire », et son dernier match à Dallas ne va probablement pas bousculer l’ordre établi, du moins pas dans l’immédiat. Auteur d’un petit 3/12 au tir, l’ailier s’est surtout distingué par une perte de balle dramatique à 8 secondes de la fin alors que Charlotte avait réussi à revenir à -3 (119-116).

Jouer, la meilleure façon de progresser

Steve Clifford lui a confié une grosse responsabilité en le faisant remettre le ballon en jeu. Et ça n’a pas loupé, Brandon Miller ayant fait la boulette du rookie en se faisant sanctionner par les arbitres pour avoir dépassé les cinq secondes avant de faire une passe, causant la défaite des siens dans la foulée (124-118). Pour lui, l’important en attaque est pour l’instant de garder la tête froide pour être plus lucide dans ces moments.

« Je ne dirais pas que je dois ralentir, mais je dois simplement ne pas laisser les adversaires me pousser à me précipiter. Je dois pouvoir aller sur mes spots comme je le veux et pouvoir créer quand j’y arrive. Je dois juste continuer à jouer mon jeu sans être pris de vitesse ».

Deuxième choix de la Draft, Brandon Miller va continuer d’apprendre dans l’ombre de Victor Wembanyama et Scoot Henderson. Et ne comptez pas sur Steve Clifford pour le sanctionner en le rappelant sur le banc.

« Il va beaucoup jouer. Quand il est sur le terrain, je ne le regarde pas comme un joueur inexpérimenté ou quoi que ce soit du genre. Il est très bon, on a de la chance de l’avoir, et il va rester sur le terrain », avait indiqué le coach des Hornets dès le deuxième match de saison régulière.

Brandon Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 6 31 43.9 30.8 81.3 1.3 3.2 4.5 1.7 3.7 0.3 0.8 0.5 13.2 Total 6 31 43.9 30.8 81.3 1.3 3.2 4.5 1.7 3.7 0.3 0.8 0.5 13.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.