Critiques, rumeurs de transfert… Miles Bridges n’écoute plus le bruit extérieur

« Il est hyper régulier. Je ne suis pas sûr qu’on puisse attendre de lui qu’il fasse beaucoup plus que ce qu’il fait déjà. Son niveau d’énergie et son esprit de compétition sont extraordinaires. » Ne comptez pas sur Steve Clifford pour dire du mal de Miles Bridges.

Cette nuit encore, au cœur de la déroute des Hornets face aux Rockets, l’intérieur a été le seul à dépasser les 20 points. Son cinquième match de suite du genre. Avec 21 points de moyenne, le joueur de 25 ans est le deuxième meilleur marqueur de sa formation derrière LaMelo Ball. Et non plus le troisième, depuis le départ de Terry Rozier vers Miami.

Les deux hommes étaient très proches. Un « frère » pour Miles Bridges, à la fois attristé par ce départ et enthousiasmé pour la suite de la carrière du meneur : « Il joue sur une scène où il est le meilleur. Je veux qu’il gagne avec nous, mais je suis heureux de le voir dans une autre équipe. Il a l’air heureux et c’est tout ce qui compte. »

Dans sa cinquième saison avec les Hornets, lui-même est conscient qu’il pourrait être amené à quitter son équipe de toujours. Mitch Kupchak a récemment annoncé que d’autres transferts pourraient suivre. Tous les membres de l’effectif seraient susceptibles de bouger à l’exception de LaMelo Ball et de Brandon Miller. Les Suns se sont déjà ainsi placés sur son profil.

Se concentrer sur le jeu et être un leader

Ce qu’il se dit en coulisses ? « Cela ne me dérange pas vraiment. Je ne fais pas attention à ce que les gens disent. Je suis critiqué depuis un an et demi maintenant, alors les rumeurs de transfert sont le cadet de mes soucis. Je me contente d’aller sur le terrain et d’essayer de donner le meilleur de moi-même à chaque match, c’est tout ce qui me préoccupe », balaye celui qui a dû purger une suspension de 30 matchs suite à sa condamnation pour violences conjugales.

Dans ce contexte judiciaire, il avait été mis à l’écart pendant toute la saison dernière avant de recevoir une seconde chance de la part des Hornets.

« Comme je l’ai déjà dit, les Hornets m’ont soutenu et je veux rester ici. Je veux être ici et cela ne changera jamais. Alors, même si les gens entendent beaucoup de choses, sachez que je veux rester avec les Hornets », maintient l’intérieur qui appelle à ce que ses coéquipiers et lui fassent « abstraction des bruits extérieurs ».

« Ce n’est pas vraiment difficile pour moi. Je n’écoute pas vraiment le bruit ou quoi que ce soit d’autre. C’est peut-être difficile pour certains, mais on doit se concentrer sur nous-mêmes », réclame-t-il alors que son équipe est en perdition (3 victoires en 23 matchs…).

En attendant d’éventuels nouveaux mouvements, Miles Bridges considère que c’est LaMelo Ball et lui de monter d’un cran en matière de leadership, en raison du départ de Terry Rozier : « Melo s’efforce de parler davantage. C’est clairement le meilleur joueur de l’équipe, cela va de pair avec le fait d’être un leader. Tant qu’il apprendra à le faire, tout ira bien. Il faut continuer à aller de l’avant. Sans Terry, Melo, Brandon et moi devons nous montrer à la hauteur et être des leaders. »

Miles Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CHA 80 21 46.4 32.5 75.3 0.8 3.2 4.0 1.2 1.4 0.7 0.6 0.6 7.5 2019-20 CHA 65 31 42.4 33.0 80.9 1.4 4.2 5.6 1.8 2.0 0.6 1.5 0.7 13.0 2020-21 CHA 66 29 50.3 40.0 86.7 1.2 4.8 6.0 2.2 2.2 0.7 1.6 0.8 12.7 2021-22 CHA 80 36 49.1 33.1 80.2 1.1 5.9 7.0 3.8 2.4 0.9 1.9 0.8 20.2 2023-24 CHA 69 37 46.2 34.9 82.5 1.0 6.3 7.3 3.4 1.7 0.9 2.0 0.5 21.0 Total 360 31 47.0 34.7 81.3 1.1 4.9 6.0 2.5 1.9 0.8 1.5 0.7 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.