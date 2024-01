Miles Bridges dans le viseur des Suns

Avec sept victoires de suite, les Suns affichent la meilleure série de la ligue actuellement. Le « Big Three » peut enfin se montrer et briller. Pour autant, les dirigeants de la franchise de Phoenix n’écartent pas l’idée d’améliorer leur effectif, notamment en surveillant Miles Bridges.

Nos confrères de The Arizona Republic expliquent que les Suns ont une dizaine de joueurs sur leur radar, dont l’ailier des Hornets. Ce dernier, on s’en souvient, a commencé sa saison après tout le monde, purgeant sa suspension de dix rencontres pour des faits de violence conjugale. Depuis, il tourne à 20.8 points et 7.1 rebonds de moyenne.

Comment les Suns peuvent-ils convaincre les Hornets, qui semblent prêts à le lâcher ? Déjà parce que l’ailier est en fin de contrat et, vu son passif judiciaire, avec une prochaine audience en février, il n’est pas certain que la franchise de Charlotte mise sur lui à l’avenir. L’échanger maintenant pourrait donc permettre de ne pas le perdre sans contrepartie cet été.

Du court terme pour Phoenix

Ce qui pourrait arranger les Suns, qui n’ont pas grand-chose à proposer. Charlotte aimerait obtenir des tours de Draft contre Miles Bridges, mais pour récupérer Kevin Durant et Bradley Beal, les Suns ont lâché des premiers tours. Ils ont surtout des seconds, ce qui n’intéresse pas les Hornets pour l’instant.

Mais si personne ne fait monter les enchères d’ici le 8 février et la date limite des transferts, alors ces derniers seront peut-être moins gourmands et pourraient accepter les seconds tours des Suns. Miles Bridges y gagnerait en pouvant finir la saison dans une équipe bien plus ambitieuse que les Hornets (10 victoires en 42 matches).

Néanmoins, la suite de sa carrière ne s’écrira sans doute pas à Phoenix puisque les Suns ne pourront pas lui offrir un gros contrat. Ils sont déjà dans le rouge avec les contrats de Durant, Beal et Devin Booker (150 millions de dollars pour la saison prochaine). Ils ne pourront pas non plus le signer sous forme de « sign-and-trade » avec les Hornets cet été, toujours à cause de leur masse salariale trop importante (21 millions au-dessus de la « luxury tax »).

Pour obtenir un gros chèque, le joueur de 25 ans devra viser des franchises qui auront beaucoup de dollars à dépenser, comme Utah ou Detroit.

LEXIQUE

Luxury tax : en NBA, le salary cap n’est pas strict, et la NBA autorise les franchises les plus riches à dépasser le seuil fixé avec une marge de tolérance d’environ 20%. En l’occurrence, l’an prochain, les franchises auraient normalement pu dépenser jusqu’à 124 millions de dollars. Ensuite, pour chaque dollar dépensé au-dessus de ce plafond, les franchises doivent verser la « luxury tax » à la NBA. Une sorte d’impôt qui peut coûter très cher, et les candidats au titre paient généralement chaque année plusieurs dizaines de millions de dollars. Une somme reversée ensuite aux franchises, bonnes élèves, qui n’ont pas payé la « luxury tax ».

Miles Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CHA 80 21 46.4 32.5 75.3 0.8 3.2 4.0 1.2 1.4 0.7 0.6 0.6 7.5 2019-20 CHA 65 31 42.4 33.0 80.9 1.4 4.2 5.6 1.8 2.0 0.6 1.5 0.7 13.0 2020-21 CHA 66 29 50.3 40.0 86.7 1.2 4.8 6.0 2.2 2.2 0.7 1.6 0.8 12.7 2021-22 CHA 80 36 49.1 33.1 80.2 1.1 5.9 7.0 3.8 2.4 0.9 1.9 0.8 20.2 2023-24 CHA 31 37 45.5 35.5 86.6 0.8 6.4 7.1 2.9 2.0 1.1 2.0 0.5 20.8 Total 322 30 47.0 34.7 81.6 1.1 4.7 5.8 2.3 2.0 0.8 1.4 0.7 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.