Vasilije Micic reste avec les Hornets

« Je reste à Charlotte, c’est officiel. » Vasilije Micic vient de couper court aux spéculations entourant son avenir dans la Grande Ligue. Il avait notamment été question d’un intérêt de la part des Nuggets, où évolue son compatriote et partenaire de jeu cet été aux Jeux olympiques, Nikola Jokic.

« Toutes les spéculations qui ont été faites, je ne les commente pas tant qu’elles ne sont pas concrètes. Il y a probablement eu de l’intérêt, mais rien d’assez concret pour que je fasse un commentaire à ce sujet », lâche le joueur de 30 ans, interviewé par Sport Klub et repris de BasketNews.

Lui qui sort d’un bel été parisien sur le plan collectif – médaille de bronze – et personnel (13 points à 46% aux tirs, dont 34% de loin, et 4.5 passes de moyenne) ajoute : « Je suis heureux là où on me veut, et je crois que cette saison sera plus fructueuse pour moi. »

L’ancien MVP de l’Euroleague a connu une première saison NBA en deux temps. Très peu utilisé avec le Thunder, il a été transféré en milieu d’exercice vers les Hornets. Une équipe qui ne jouait plus rien, avec laquelle il a davantage pu s’exprimer : près de 11 points et 6 passes de moyenne en tant que titulaire la majorité du temps. Parviendra-t-il toutefois à cohabiter LaMelo Ball l’an prochain ?

On rappelle que Vasilije Micic va rentrer dans la deuxième année de son contrat (7,7 millions de dollars) de trois ans (« team option » sur la dernière), d’un montant total de 23.5 millions de dollars, signé lors de son arrivée. De tels émoluments ont sans doute compliqué toute transaction, vers les Nuggets ou ailleurs.

Vasilije Micic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 * All Teams 60 20 43.0 27.9 81.3 0.2 1.2 1.5 4.4 1.1 0.5 1.7 0.1 7.0 2023-24 * OKC 30 12 40.7 24.4 73.7 0.0 0.8 0.8 2.5 0.7 0.3 1.0 0.1 3.3 2023-24 * CHA 30 27 43.7 29.4 83.9 0.4 1.7 2.1 6.2 1.5 0.7 2.3 0.1 10.8 Total 60 20 43.0 27.9 81.3 0.2 1.2 1.5 4.4 1.1 0.5 1.7 0.1 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.