Vasilije Micic dans le viseur des Nuggets ?

Comme on a pu le voir aux Jeux olympiques de Paris, Nikola Jokic n’est jamais aussi heureux que lorsqu’il joue en sélection avec des amis, et les Nuggets pourraient le contenter en allant chercher Vasilije Micic. L’ancien MVP d’Euroleague s’est complètement relancé aux Hornets avec près de 11 points et 6 passes de moyenne en 30 matches, dont 21 comme titulaire. De quoi oublier ses débuts ratés en NBA du côté du Thunder.

De quoi aussi taper dans l’oeil des Nuggets qui cherche à soulager Jamal Murray. On sait qu’ils ont déjà recruté Russell Westbrook mais l’ancien meneur du Thunder et des Rockets est d’abord un électron libre. Avec Micic, ils apporteraient de la création, et pourraient même utiliser Murray comme 2e arrière.

Le problème, rappelle Marc Stein, c’est que Micic est sous contrat avec les Hornets et que son salaire (7.7 millions de dollars) complique toute transaction. D’autant que les Nuggets ont atteint le cran « first apron » au niveau du salary cap. Ce qui signifie que pour le récupérer, ils devront se séparer d’un joueur qui touche un salaire équivalent ou supérieur.