La simplicité de Nikola Jokic expliquée par son père

Pendant le tournoi olympique, il ne fallait pas parler de statistiques à Nikola Jokic. Maintenant qu’il a sa médaille de bronze autour du cou, qu’il est revenu chez lui, en Serbie, pour être acclamé, il ne faut presque plus lui parler de basket !

On a effectivement vu le triple MVP de la NBA se précipiter, dans les heures qui ont suivi son retour au pays, vers un hippodrome, pour satisfaire son amour de l’équitation.

« Nikola aime les choses simples de la vie », confirme son père, Branislav Jokic. « On a prévu de construire des maisons et d’aménager un hippodrome pour qu’il puisse assouvir son amour des chevaux. Que lui faut-il de plus ? »

Décidément, Nikola Jokic, alors qu’il a un palmarès sportif digne d’une superstar et pourrait profiter encore davantage de sa notoriété, n’est pas comme les autres…

« Il pourrait aussi aller en boîte sur le fleuve à Belgrade, mais à quoi bon ? Pour devenir un personnage public ? Il n’est pas intéressé par ça », poursuit le père du joueur de Denver. « Il a de la musique et son bar préféré ici, où il va le vendredi et le samedi avec ses amis d’enfance. Il ne traîne pas avec de nouveaux amis, car c’est dur pour lui d’accepter de nouvelles personnes à ses côtés. Ils doivent faire partie du monde du basket ou de l’équitation, le reste c’est vraiment compliqué. »

One day after winning the Olympic bronze medal, Nikola Jokic is already back at home enjoying horse racing pic.twitter.com/oNZR4hPX2T — BasketNews (@BasketNews_com) August 11, 2024

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 Total 675 31 55.7 35.0 82.7 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.