C’est toujours inutile de parler statistiques avec Nikola Jokic

LeBron James – Nikola Jokic, même combat. Après avoir dépassé les 300 points inscrits aux Jeux olympiques, le premier assure qu’il ne s’intéresse pas à ses statistiques pendant les Jeux olympiques, puisque l’essentiel est de gagner la médaille d’or.

Pour le pivot serbe, c’est pareil. Dans la large victoire face à Porto Rico, il a terminé avec 14 points, 15 rebonds et 9 passes. S’il n’avait pas rejoint le banc pour la fin de partie, peut-être aurait-il pu donner cette dernière passe pour faire un triple-double, très rare dans une compétition olympique. Le public l’attendait…

« On a entendu des fans crier et demander le retour de Nikola Jokic, mais je pense qu’il est fatigué d’entendre parler des statistiques. Il est si dominant et, je peux le dire, il ne joue pas pour les chiffres », explique Bogdan Bogdanovic. « Je pense qu’il s’en moque », ajoute Nikola Milutinov.

Seulement trois « triple-double » dans l’histoire des JO

Après deux matches, le triple MVP de Denver tourne à 17 points, 10 rebonds et 8.5 passes de moyenne et, absent lors de la Coupe du monde 2023, sa présence change évidemment les choses pour les Serbes.

« Avec lui, c’est encore plus facile », poursuit Bogdan Bogdanovic. « Mais on s’appuie sur un style collectif et peu importe qui brille. Je fais partie de cette équipe depuis plus de dix ans et j’en ai vu, et c’est toujours un ou deux joueurs qui font la différence, mais pas toujours les mêmes. On a des leaders, des joueurs d’expérience, mais chacun est très bien entraîné, motivé et peut élever son niveau à chaque rencontre. »

Après cette réaction, suite à la défaite face à Team USA, la Serbie terminera sa phase de poule contre le Soudan du Sud. Un match qui décidera sans doute la deuxième place de ce groupe C, derrière les Américains.