LeBron James ne s’attarde pas sur ses 300 points inscrits aux Jeux olympiques

Contrairement au match de préparation, le match de poule face au Soudan du Sud aura été beaucoup plus simple pour LeBron James et ses coéquipiers. Team USA s’est imposé 103-86 avec une performance collective assez solide puisque la marque a été bien répartie. La preuve avec les 12 points de LeBron James, qui n’a pas eu à forcer son talent.

Très en vue en premier quart-temps, et même en tout début de match, LeBron James a profité de la soirée pour franchir un cap en sélection puisqu’il est devenu le 3e joueur de l’histoire des Etats-Unis à atteindre la barre des 300 points aux Jeux olympiques. Le joueur des Lakers rejoint ainsi Kevin Durant et Carmelo Anthony.

« Oh, pas grand-chose », répond-il lorsqu’on l’interroge sur ce cap franchi. « Au final, je veux juste gagner. Je suis ici pour gagner et remporter l’or, et je n’ai que ça en tête. Ce n’est même pas une question de marquer des points, ce n’est pas une question de stats car toutes les stats ne se voient pas, qu’il s’agisse de coller son attaquant, d’être celui qui fait l’avant-dernière passe, ou juste d’empêcher les gars d’aller au panier. C’est donc certainement un honneur à chaque fois que vous entendez votre nom dans les records, mais en fin de compte, je suis ici pour une plus grande cause. »

La victoire d’un groupe

Sur le plan collectif, la victoire a été marquée par les changements opérés par Steve Kerr. Joel Embiid n’a pas joué la moindre minute et Anthony Davis a intégré le cinq majeur.

Jayson Tatum, qui n’avait pas du tout joué au match précédent, a débuté la rencontre au détriment de Jrue Holiday.

« On sait que le staff peut le faire tout au long du tournoi » poursuit LeBron Jams. « On sait que cela pourrait être au tour de n’importe qui, n’importe quel soir, et ce n’est pas une question de savoir qui commence, ce n’est même pas une question de savoir qui termine… Il s’agit, lorsqu’on entre en jeu, de jouer à un niveau élevé pendant tout le temps sur le terrain. Je pense que tout le monde l’a fait pendant les minutes jouées ce soir. »

Effectivement, le banc s’est révélé précieux pour s’attribuer la victoire le plus vite possible. Bam Adebayo a même fini meilleur marqueur côté américain avec 18 points à 8/10 aux tirs dont 2/3 à 3-points.

« C’est génial », conclut LeBron James. « Vous savez, nous avons 12 gars qui peuvent aller sur le terrain et faire le travail, n’importe quel soir. Et notre ‘second unit’ l’a fait pour nous ce soir. Défensivement, c’est là que tout a commencé, et ensuite offensivement, ils ont aussi été excellents. »