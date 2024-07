JO 2024 | Cette fois, pas de frayeur pour Team USA face au Soudan du Sud

Le public est encore présent très tôt au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d’Ascq pour suivre l’échauffement de Team USA, avant cette rencontre face au Soudan du Sud. De quoi déclencher des huées lors de l’apparition de Joel Embiid… qui lève les bras et en redemande !

L’autre surprise, c’est que le pivot des Sixers n’est pas dans le cinq de départ, remplacé par Anthony Davis. Jayson Tatum, pas utilisé lors du précédent match, est lui titulaire en lieu et place de Jrue Holiday. Steve Kerr et son staff ont ainsi décidé de tout « switcher » défensivement face à cette équipe du Soudan du Sud qui les avait presque battus en préparation. Une stratégie qui empêche Carlik Jones et compagnie d’obtenir des tirs à 3-points ouverts.

C’est avec l’entrée des remplaçants (Derrick White, Anthony Edwards ou encore Kevin Durant !) que les Etats-Unis vont faire l’écart. Avec une défense aussi agressive, le Soudan du Sud a forcément du mal à tenir le rythme.

Stephen Curry frustré

Et avec un très bon Derrick White, qui contre et intercepte, Team USA s’applique et mène 26-14 après dix minutes.

Kevin Durant marque de loin et il est vite imité par Tyrese Haliburton, qui refait donc son apparition dans la rotation de Steve Kerr, et signe deux 3-points consécutifs. Bam Adebayo confirme qu’il peut désormais prétendre au titre de nouveau « Splash Brother », à moins qu’il ait piqué le shoot de Stephen Curry, qui ne trouve toujours pas la mire, et dont l’échauffement avait déjà été compliqué. Comme il ne quitte le terrain que lorsqu’il a réussi son dernier papier, le « Chef » avait dû s’y reprendre à plusieurs reprises… n’y parvenant qu’à l’extinction des feux !

Sous les yeux de Spike Lee, présent en tribunes, les Etats-Unis ont donc pris le large (55-36), malgré les 13 points de Nuni Omot. Seul Joel Embiid n’est pas rentré en jeu côté américain…

Mais alors que Stephen Curry se frustre de ne pas trouver le chemin du cercle, le Soudan du Sud réussit plusieurs 3-points, notamment par Bul Kuol, et Steve Kerr appelle un temps-mort alors que l’écart s’est un peu réduit.

Le public fête Léon Marchand !

Le sélectionneur américain renvoie ses remplaçants sur le terrain mais un nouveau tir extérieur permet au Soudan du Sud de recoller encore (60-49) alors que Kevin Durant et ses coéquipiers font un peu n’importe quoi. Derrick White fait tout de même encore du bien, et les Etats-Unis sont à +16 (73-57) à la fin du troisième quart-temps.

Alors que le public lance une « ola », à laquelle participent les « VIP » (Grant Hill, Mark Tatum, les joueuses de Team USA…), Stephen Curry souffre aussi en défense face à Carlik Jones mais les Etats-Unis ont tout de même serré les rangs pour ne pas, cette fois, se faire de frayeur dans le « money-time ».

Alors que Team USA déroule sur la fin de match, le public du stade Pierre-Mauroy fête le nouveau titre olympique de Léon Marchand en alternant les « Léon », « Qui ne saute pas n’est pas français » et des « Marseillaise ».

Les Etats-Unis peuvent eux fêter leur deuxième victoire en deux matchs dans ces Jeux olympiques 2024 (103-86).