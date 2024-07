Dès le début du match, la stratégie de la Serbie est assez claire : profiter des pertes de balle du Porto Rico pour jouer vite, et attaquer le cercle un maximum. Et ça paye rapidement, Jose Alvarado et ses coéquipiers se retrouvant rapidement à plus de dix longueurs. Et même à -12 (24-12) à la fin du premier quart-temps.

Heureusement pour eux que les Serbes manquent plusieurs shoots près du cercle, car la facture pourrait déjà être très salée. Heureusement aussi pour les fans, et le suspense, que Christopher Ortiz réussit quelques tirs primés, pour compenser la maladresse du duo Waters – Alvarado, bloqué à seulement 4 points à la mi-temps, à 2/10 au tir !

Cela ne suffit toutefois pas à revenir sur la Serbie, qui domine trop la bataille intérieure et le rebond pour laisser son écart s’envoler. D’autant que Nikola Jokic prend le relais de Filip Petrusev au scoring.

Néanmoins, alors que l’écart était monté à +22 (52-30) à une minute de la mi-temps, la Serbie se relâche sur le plan défensif et rejoint finalement les vestiaires avec une avance un peu plus limitée (52-35) au tableau d’affichage.

62 points de la Serbie dans la raquette… contre 22

Même si Aleksa Avramovic réussit deux 3-points en début de troisième quart-temps, la Serbie semble un peu sur un faux rythme. Néanmoins, en profitant des pertes de balle portoricaines et de son énorme avantage dans la raquette, elle continue de creuser l’écart, avec notamment une superbe passe dans le dos de Bogdan Bogdanovic pour Nikola Jokic au cœur de la peinture. À la fin du troisième quart-temps, la Serbie est bien installée en tête du match (79-51).

Svetislav Pesic peut alors sortir ses titulaires, dont un Nikola Jokic au bord du triple-double, à 14 points, 15 rebonds et 9 passes, et laisser ses remplaçants finir tranquillement le travail.

Après sa défaite inaugurale face aux Etats-Unis, la Serbie se relance donc en dominant facilement Porto Rico (107-66), qui s’incline de son côté pour la deuxième fois en deux matchs… avant de devoir défier les Etats-Unis.

PUR / 66 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval Waters Tremont 15:36 2/7 1/3 0/0 0 0 0 3 1 2 2 0 5 3 Toro Arnaldo 12:1 0/1 0/0 0/0 0 2 2 1 2 1 1 0 0 2 Ortiz Christopher 29:53 6/14 4/7 3/4 4 2 6 2 2 2 2 0 19 18 Romero Ismael 20:57 5/11 0/0 0/2 3 2 5 1 4 2 1 0 10 9 Clavell Gian 22:0 1/3 1/3 3/3 0 3 3 2 3 0 3 0 6 6 Ford Aleem 15:3 2/5 2/5 0/0 0 1 1 0 3 0 1 0 6 3 Thompson Jr. Stephen 9:23 2/5 1/3 2/2 0 0 0 0 0 1 0 0 7 5 Alvarado Jose 16:45 1/6 0/4 0/0 1 1 2 1 2 0 2 0 2 -2 Reed Davon 12:58 1/4 1/2 0/0 1 0 1 3 1 1 1 0 3 4 Howard Jordan 16:3 1/5 0/4 1/2 0 1 1 2 0 1 0 0 3 2 Conditt IV George 16:14 1/4 0/1 0/0 0 2 2 2 1 2 0 0 2 5 Pineiro Isaiah 13:7 1/5 1/1 0/0 0 1 1 0 2 0 1 0 3 -1 SRB / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval Milutinov Nikola 14:36 3/3 0/0 5/6 3 6 9 0 0 0 1 0 11 18 Avramovic Aleksa 17:24 4/7 2/4 2/2 0 0 0 4 2 2 1 0 12 14 Davidovac Dejan 5:38 1/2 0/1 2/2 0 1 1 1 0 1 0 0 4 6 Guduric Marko 18:27 2/4 0/2 2/2 0 2 2 2 4 3 1 0 6 10 Micic Vasilije 22:36 6/10 1/4 0/0 0 2 2 7 2 0 1 0 13 17 Jokic Nikola 23:2 5/7 0/0 4/5 2 13 15 9 2 2 4 1 14 34 Dobric Ognjen 19:56 1/4 1/2 0/0 1 1 2 1 1 0 3 0 3 0 Marinkovic Vanja 18:2 2/5 0/3 0/0 0 2 2 0 3 0 1 0 4 2 Bogdanovic Bogdan 23:35 4/9 1/2 4/4 1 2 3 2 1 0 1 1 13 13 Jovic Nikola 18:22 4/7 1/3 1/2 1 2 3 2 0 0 0 0 10 11 Petrusev Filip 16:0 7/9 0/0 1/2 3 6 9 0 3 1 2 0 15 20 Plavsic Uros 2:22 1/2 0/0 0/0 2 1 3 0 0 0 1 0 2 3

Crédit photo : FIBA