Taj Gibson à Charlotte pour encadrer les jeunes

Avant de (probablement) s’orienter vers une carrière dans le coaching, Taj Gibson n’en a pas encore terminé avec sa carrière de joueur. ESPN rapporte, en effet, que le vétéran a été signé pour un an, et 3.3 millions de dollars, par les Hornets.

À tout juste 39 ans, l’intérieur va donc vivre une 16e saison dans la ligue et, à Charlotte, il aura plus que jamais un rôle de grand frère, au sein de l’un des plus jeunes effectifs de la NBA. De quoi aider au mieux les LaMelo Ball, Brandon Miller, Tidjane Salaün, Mark Williams, Tre Mann et autres Nick Smith Jr, puisque le chouchou de Tom Thibodeau est l’un des « anciens » les plus écoutés et respectés de la Grande Ligue.

Passé la saison dernière par les Knicks puis les Pistons (1.7 point et 1.9 rebond), après un passage chez les Wizards où il occupait déjà un rôle de mentor, Taj Gibson évoluera sous les ordres du novice Charles Lee, qui a tout simplement… le même âge que lui. On imagine que son temps de jeu sera très limité chez les Hornets, puisque l’heure est au développement des jeunes en Caroline du Nord.

Taj Gibson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 CHI 82 27 49.4 0.0 64.6 2.8 4.7 7.5 0.9 3.4 0.6 1.4 1.3 9.0 2010-11 CHI 80 22 46.6 12.5 67.6 2.0 3.7 5.7 0.7 2.5 0.5 0.9 1.3 7.1 2011-12 CHI 63 20 49.5 0.0 62.2 2.1 3.1 5.3 0.8 2.1 0.4 1.0 1.3 7.7 2012-13 CHI 65 23 48.5 0.0 67.9 1.9 3.4 5.3 0.9 2.6 0.4 1.2 1.4 8.0 2013-14 CHI 82 29 47.9 0.0 75.1 2.4 4.4 6.8 1.1 2.5 0.5 1.8 1.4 13.0 2014-15 CHI 62 27 50.2 0.0 71.7 2.6 3.8 6.4 1.2 2.6 0.6 1.2 1.2 10.3 2015-16 CHI 73 27 52.5 0.0 69.2 2.8 4.1 6.9 1.5 2.5 0.6 1.1 1.1 8.6 2016-17 * All Teams 78 26 51.5 23.1 71.5 2.0 4.2 6.2 0.9 2.1 0.5 1.4 0.8 10.9 2016-17 * CHI 55 27 52.1 16.7 71.4 2.2 4.8 7.0 1.1 2.2 0.5 1.4 0.9 11.6 2016-17 * OKC 23 21 49.7 100.0 71.8 1.7 2.8 4.5 0.6 1.7 0.6 1.2 0.7 9.0 2017-18 MIN 82 33 57.7 20.0 76.8 2.4 4.8 7.1 1.2 2.7 0.8 1.1 0.7 12.2 2018-19 MIN 70 24 56.6 32.4 75.7 2.5 4.1 6.5 1.2 2.7 0.8 1.0 0.6 10.8 2019-20 NYK 62 17 58.4 28.6 73.2 1.8 2.5 4.3 0.8 2.0 0.4 0.8 0.5 6.1 2020-21 NYK 45 21 62.7 20.0 72.7 2.2 3.4 5.6 0.8 2.2 0.7 0.5 1.1 5.4 2021-22 NYK 52 18 51.8 39.5 80.8 1.7 2.7 4.4 0.6 2.6 0.4 0.5 0.8 4.4 2022-23 WAS 49 10 52.0 33.3 71.4 0.7 1.2 1.9 0.7 1.7 0.3 0.5 0.2 3.4 2023-24 * All Teams 20 10 40.5 20.0 100.0 0.6 1.3 1.9 0.6 1.6 0.2 0.3 0.4 1.7 2023-24 * NYK 16 10 30.4 0.0 100.0 0.6 1.1 1.8 0.6 1.8 0.1 0.3 0.4 1.0 2023-24 * DET 4 10 57.1 50.0 0.0 0.5 1.8 2.3 0.5 0.8 0.3 0.0 0.3 4.5 Total 965 24 51.7 26.3 71.3 2.2 3.7 5.8 1.0 2.5 0.5 1.1 1.0 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.