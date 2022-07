Taj Gibson, un mentor chez les Wizards

Après trois saisons passées aux Knicks, Taj Gibson s’offre un nouveau défi à Washington où il s’est engagé il y a deux semaines, pour une saison à un peu moins de 3 millions de dollars.

L’intérieur vétéran a de la bouteille et a bien conscience du rôle qu’il devra occuper au sein de l’effectif de DC. Un rôle de modèle, sur le terrain lorsque Wes Unseld Jr fera appel à lui, mais aussi (et surtout) en dehors.

« À ce stade de ma carrière, les chiffres ne signifient pas vraiment grand-chose pour moi. Je suis ici pour essayer d’aider l’équipe à gagner. Je suis là pour faire tout ce que l’équipe a besoin que je fasse », a-t-il déclaré.

Un groupe de morts de faim

Un joueur d’équipe, efficace sur de courtes séquences, c’est ce qui a fait le succès de la carrière de Taj Gibson. Plus les années passent, moins ses missions sont importantes. Mais son cas personnel passe après la réussite du groupe.

« Je suis un col bleu. J’ai grandi grâce au travail. Je suis un travailleur acharné, un coéquipier avant tout et un gars qui sera toujours là pour ses coéquipiers », a-t-il ajouté. « À ce stade de ma carrière, je comprends que les minutes peuvent être limitées, mais mon travail consiste à toujours être prêt, à être professionnel et à toujours être là pour mes coéquipiers ».

S’il a rejoint Washington, c’est aussi parce qu’il a vu ce qu’il pourrait apporter à un groupe en quête de rebond et boosté par les arrivées de Kyle Kuzma et Kristaps Porzingis la saison dernière, venus pour épauler Bradley Beal, « franchise player » plus que jamais ambitieux et conforté dans son rôle aux Wizards cet été.

« J’ai vu qu’ils avaient une équipe jeune et talentueuse », a-t-il poursuivi. « C’est une équipe en devenir et je veux juste faire partie de quelque chose de spécial. La NBA est pleine de hauts et de bas, mais je voulais aller dans un endroit où je pourrais apporter mon expérience et tout ce que je peux transmettre à l’équipe. De mon point de vue, le groupe est vraiment bon. De mon point de vue, parce que je regarde les matchs. Ils en ont perdu pas mal, mais en même temps ils ont été super compétitifs toute l’année. Même ces dernières années, ils étaient super compétitifs (…) Vous regardez tous ceux que l’équipe a récupérés cet été, tous les joueurs draftés, échangés et signés sont des chiens. Tout le monde a faim, on compte sur eux et ils cherchent la bonne opportunité et le bon endroit ».