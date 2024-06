Taj Gibson appelé à la rescousse par les Knicks

Du renfort pour les Knicks dans la raquette, avec la signature pour un an du vétéran Taj Gibson, comme rapporté par ESPN.

Une « signature », ou plutôt un retour, puisque l’intérieur de 38 ans avait déjà évolué à New York de 2019 à 2022 (pour 5.3 points et 4.7 rebonds de moyenne). Sur le banc, il retrouvera bien sûr Tom Thibodeau, son coach de longue date qui l’avait aussi dirigé à Chicago et Minnesota.

Dylan Windler sacrifié

Ce recrutement survient après la blessure à la cheville de Mitchell Robinson, qui sera absent pour les deux prochains mois, et Taj Gibson viendra donc accompagner Jericho Sims et Isaiah Hartenstein dans la peinture new-yorkaise. Son dernier passage en NBA remonte à la saison dernière, quand il avait tourné à 3.4 points et 1.9 rebond de moyenne sous les couleurs des Wizards.

À noter que pour enregistrer le renfort de leur nouveau pivot, les dirigeants de New York ont dû se séparer de Dylan Windler, car leur effectif comportait déjà 15 joueurs sous contrat garanti. Drafté en 26e position de la Draft 2019, cet ailier souvent blessé n’a jamais su faire son trou à Cleveland puis « Big Apple ».

Taj Gibson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 CHI 82 27 49.4 0.0 64.6 2.8 4.7 7.5 0.9 3.4 0.6 1.4 1.3 9.0 2010-11 CHI 80 22 46.6 12.5 67.6 2.0 3.7 5.7 0.7 2.5 0.5 0.9 1.3 7.1 2011-12 CHI 63 20 49.5 0.0 62.2 2.1 3.1 5.3 0.8 2.1 0.4 1.0 1.3 7.7 2012-13 CHI 65 23 48.5 0.0 67.9 1.9 3.4 5.3 0.9 2.6 0.4 1.2 1.4 8.0 2013-14 CHI 82 29 47.9 0.0 75.1 2.4 4.4 6.8 1.1 2.5 0.5 1.8 1.4 13.0 2014-15 CHI 62 27 50.2 0.0 71.7 2.6 3.8 6.4 1.2 2.6 0.6 1.2 1.2 10.3 2015-16 CHI 73 27 52.5 0.0 69.2 2.8 4.1 6.9 1.5 2.5 0.6 1.1 1.1 8.6 2016-17 * All Teams 78 26 51.5 23.1 71.5 2.0 4.2 6.2 0.9 2.1 0.5 1.4 0.8 10.9 2016-17 * CHI 55 27 52.1 16.7 71.4 2.2 4.8 7.0 1.1 2.2 0.5 1.4 0.9 11.6 2016-17 * OKC 23 21 49.7 100.0 71.8 1.7 2.8 4.5 0.6 1.7 0.6 1.2 0.7 9.0 2017-18 MIN 82 33 57.7 20.0 76.8 2.4 4.8 7.1 1.2 2.7 0.8 1.1 0.7 12.2 2018-19 MIN 70 24 56.6 32.4 75.7 2.5 4.1 6.5 1.2 2.7 0.8 1.0 0.6 10.8 2019-20 NYK 62 17 58.4 28.6 73.2 1.8 2.5 4.3 0.8 2.0 0.4 0.8 0.5 6.1 2020-21 NYK 45 21 62.7 20.0 72.7 2.2 3.4 5.6 0.8 2.2 0.7 0.5 1.1 5.4 2021-22 NYK 52 18 51.8 39.5 80.8 1.7 2.7 4.4 0.6 2.6 0.4 0.5 0.8 4.4 2022-23 WAS 49 10 52.0 33.3 71.4 0.7 1.2 1.9 0.7 1.7 0.3 0.5 0.2 3.4 2023-24 * All Teams 20 10 40.5 20.0 100.0 0.6 1.3 1.9 0.6 1.6 0.2 0.3 0.4 1.7 2023-24 * NYK 16 10 30.4 0.0 100.0 0.6 1.1 1.8 0.6 1.8 0.1 0.3 0.4 1.0 2023-24 * DET 4 10 57.1 50.0 0.0 0.5 1.8 2.3 0.5 0.8 0.3 0.0 0.3 4.5 Total 965 24 51.7 26.3 71.3 2.2 3.7 5.8 1.0 2.5 0.5 1.1 1.0 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.