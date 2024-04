Taj Gibson bientôt dans le staff des Knicks ?

Reverra-t-on Taj Gibson sur un parquet NBA ? Ce n’est pas certain puisque l’ancien intérieur des Bulls vient d’être coupé par les Knicks. Engagé pour compenser, en partie, les blessures de Mitchell Robinson et Jericho Sims, il a été libéré juste avant que son contrat ne soit garanti jusqu’à la fin de la saison.

Depuis son arrivée, les Knicks ont récupéré Precious Achiuwa dans l’échange avec les Raptors et la présence de l’intérieur de 38 ans n’était plus nécessaire. Son départ permet d’ailleurs aux Knicks de disposer d’un « joker » pour tester un élément sur un contrat de 10 jours, ou pour récupérer un joueur supplémentaire dans un autre échange.

Un entraîneur en devenir

Quoi qu’il en soit, à 38 ans, Taj Gibson sait qu’une place l’attend dans le staff de Tom Thibodeau. « Il sait ce que j’en pense. Nous avons toujours une place pour lui. La porte est ouverte » annonce le coach des Knicks. « Nous verrons comment les choses se déroulent à l’avenir. Je pense qu’il en a encore sous le capot, mais il sera un excellent entraîneur le moment venu. Nous verrons comment les choses se passent. »

En attendant, Tom Thibodeau le remercie pour cette pige, qui se termine sur quatre victoires de suite.

« Il a été incroyable, et ça ne surprend aucun d’entre nous. Nous savions qu’il le serait. C’était une période où il nous manquait des joueurs importants et il a joué un rôle déterminant lors de ce parcours sur la côte Ouest. Qu’il soit dans la rotation ou pas, il a beaucoup apporté à notre équipe. C’est le pro ultime. Un pro accompli. Et en plus, c’est une personne incroyable. C’est l’un des aspects malheureux de notre métier, mais il est formidable ».

Taj Gibson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 CHI 82 27 49.4 0.0 64.6 2.8 4.7 7.5 0.9 3.4 0.6 1.4 1.3 9.0 2010-11 CHI 80 22 46.6 12.5 67.6 2.0 3.7 5.7 0.7 2.5 0.5 0.9 1.3 7.1 2011-12 CHI 63 20 49.5 0.0 62.2 2.1 3.1 5.3 0.8 2.1 0.4 1.0 1.3 7.7 2012-13 CHI 65 23 48.5 0.0 67.9 1.9 3.4 5.3 0.9 2.6 0.4 1.2 1.4 8.0 2013-14 CHI 82 29 47.9 0.0 75.1 2.4 4.4 6.8 1.1 2.5 0.5 1.8 1.4 13.0 2014-15 CHI 62 27 50.2 0.0 71.7 2.6 3.8 6.4 1.2 2.6 0.6 1.2 1.2 10.3 2015-16 CHI 73 27 52.5 0.0 69.2 2.8 4.1 6.9 1.5 2.5 0.6 1.1 1.1 8.6 2016-17 * All Teams 78 26 51.5 23.1 71.5 2.0 4.2 6.2 0.9 2.1 0.5 1.4 0.8 10.9 2016-17 * CHI 55 27 52.1 16.7 71.4 2.2 4.8 7.0 1.1 2.2 0.5 1.4 0.9 11.6 2016-17 * OKC 23 21 49.7 100.0 71.8 1.7 2.8 4.5 0.6 1.7 0.6 1.2 0.7 9.0 2017-18 MIN 82 33 57.7 20.0 76.8 2.4 4.8 7.1 1.2 2.7 0.8 1.1 0.7 12.2 2018-19 MIN 70 24 56.6 32.4 75.7 2.5 4.1 6.5 1.2 2.7 0.8 1.0 0.6 10.8 2019-20 NYK 62 17 58.4 28.6 73.2 1.8 2.5 4.3 0.8 2.0 0.4 0.8 0.5 6.1 2020-21 NYK 45 21 62.7 20.0 72.7 2.2 3.4 5.6 0.8 2.2 0.7 0.5 1.1 5.4 2021-22 NYK 52 18 51.8 39.5 80.8 1.7 2.7 4.4 0.6 2.6 0.4 0.5 0.8 4.4 2022-23 WAS 49 10 52.0 33.3 71.4 0.7 1.2 1.9 0.7 1.7 0.3 0.5 0.2 3.4 2023-24 * All Teams 19 10 41.2 20.0 100.0 0.6 1.3 1.8 0.6 1.6 0.2 0.3 0.4 1.7 2023-24 * NYK 16 10 30.4 0.0 100.0 0.6 1.1 1.8 0.6 1.8 0.1 0.3 0.4 1.0 2023-24 * DET 3 10 63.6 50.0 0.0 0.3 2.0 2.3 0.7 1.0 0.3 0.0 0.3 5.3 Total 964 24 51.7 26.3 71.3 2.2 3.7 5.8 1.0 2.5 0.5 1.1 1.0 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.