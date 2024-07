Kemba Walker impatient d’aider LaMelo Ball et les jeunes Hornets

Après cinq années loin des Hornets, Kemba Walker a bien fait son retour dans la franchise qui l’a drafté. Mais pour son retour, le meneur de jeu va s’installer dans le coaching-staff de Charles Lee.

Alors qu’il n’a que 34 ans, Kemba Walker avait annoncé prendre sa retraite début juillet. Une retraite un peu anticipée à cause des blessures pour le quadruple All-Star, mais aussi par l’opportunité d’être chargé du développement des joueurs dans son ancienne franchise.

« Ça fait du bien, c’est un peu surréaliste en fait », décrit-il. « La boucle est bouclée. J’ai passé le meilleur moment de ma carrière en jouant ici. Charlotte est tout pour moi. Ils m’ont accueilli dès le premier jour, m’ont adopté et m’ont permis de grandir sans pression, ce que j’ai toujours apprécié. Charlotte, c’est la maison pour moi. Je sais que j’ai joué avec quelques autres équipes, mais mon coeur est toujours resté à Charlotte. »

Un groupe à fort potentiel

Kemba Walker va désormais aider un jeune groupe aux Hornets. Parmi les jeunes joueurs à développer, on peut compter le Français Tidjane Salaün, choisi en 6e position de la Draft, mais aussi Brandon Miller, Josh Green ou encore Tre Mann. Mais il y a surtout LaMelo Ball, qui occupe le poste tenu par Kemba Walker entre 2011 et 2019.

« Je pense que nous pouvons aller aussi loin que nous le voulons », estime ainsi Kemba Walker. « Nous avons les bonnes pièces, à commencer par LaMelo (Ball) dont je suis un grand fan. Je suis super enthousiaste d’avoir l’opportunité de travailler avec lui. Il est une des raisons pour lesquelles j’ai accepté ce poste. Un talent incroyable, il est spécial. En le regardant sur le terrain, je vois vraiment cette organisation aller très loin. Nous devons évidemment le garder en bonne santé, ce qui est l’une des choses les plus importantes. Si ce gamin peut rester en bonne santé, cette organisation ira très loin. »

Même s’il sort tout juste de sa fin de carrière de joueur et qu’il n’a pas d’expérience d’entraineur, Kemba Walker pourra faire parler ses 12 saisons dans la ligue pour aider le noyau de l’équipe à avancer dans la bonne direction.

« Je suis juste ici pour aider certains jeunes à devenir de meilleurs basketteurs et de meilleures personnes, » explique-t-il. « Quelques gars sont déjà venus me voir pour me demander de s’entraîner. Je vais être moi-même, leur permettre de me poser des questions et essayer de partager mes expériences avec eux. Je ne pensais pas que je voulais devenir entraîneur, mais étant donné l’opportunité et la situation, cela avait tout simplement du sens. »