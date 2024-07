À seulement 34 ans, Kemba Walker tire sa révérence !

« Je veux juste continuer à jouer au basket à un haut niveau, et Monaco me le permet. » C’est ce que déclarait il y a un an Kemba Walker à son arrivée sur le Rocher. Signé uniquement pour l’Euroleague, l’ancien meneur des Hornets et des Celtics n’aura malheureusement pas beaucoup joué (26 matches pour 4.4 points et 1.1 passe de moyenne), et ce mardi, il a annoncé qu’il prenait se retraite sportive.

Quatre fois All-Star, Kemba Walker est une légende de la franchise de Charlotte dont il est le meilleur marqueur de l’histoire avec 12 009 points. Malheureusement, et malgré 750 matchs en NBA, ses cinq dernières saisons ont été un long chemin de croix à cause de gros problèmes aux genoux.

Transféré à Boston en 2019, il sera bien trop limité physiquement pour aider Jayson Tatum et Jaylen Brown. Après avoir raté les playoffs à cause d’une blessure, il est carrément échangé au Thunder, où il négociera un « buyout ».

Le meilleur marqueur de l’histoire des Hornets

La suite ? Une expérience ratée à New York, puis un court passage à Dallas où il n’entrera même pas en jeu. Une triste fin pour un joueur qui s’était fait connaître il y a 14 ans en multipliant les exploits avec UConn lors de la March Madness. Champion NCAA en 2011, son palmarès de complète d’une sélection dans une Third All-NBA Team (2019) et de deux Sportsmanship Award (2017, 2018).

Voici son message posté sur les réseaux sociaux pour annoncer sa retraite sportive.

« Je veux commencer en remerciant Dieu pour tout ce qu’il m’a donné. Le basket-ball a fait plus pour moi que je n’aurais jamais pu l’imaginer, et je suis très reconnaissant pour l’incroyable parcours que j’ai vécu. Sur ce, je suis ici pour vous annoncer que je me retire officiellement du basket. Tout cela n’a été qu’un rêve. Quand je regarde en arrière, je n’arrive toujours pas à croire tout ce que j’ai accompli au cours de ma carrière. Je sais que je n’aurais pas pu en arriver là sans l’incroyable soutien autour de moi. Il y a tellement de personnes à remercier : ma mère, mon père et toute ma famille, mes coéquipiers qui sont devenus une famille et les entraîneurs qui ont cru en moi et ont fait ressortir le meilleur de moi-même. Le basket fera toujours partie de ma vie, donc ce n’est pas un adieu. »

Kemba Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHA 66 27 36.6 30.5 78.9 0.5 3.1 3.6 4.4 1.2 0.9 1.8 0.3 12.1 2012-13 CHA 82 35 42.3 32.2 79.8 0.7 2.7 3.5 5.7 1.9 2.0 2.4 0.4 17.7 2013-14 CHA 73 36 39.3 33.3 83.7 0.5 3.7 4.2 6.1 1.8 1.2 2.3 0.4 17.7 2014-15 CHA 62 34 38.5 30.4 82.7 0.6 3.0 3.6 5.1 1.5 1.4 1.6 0.5 17.3 2015-16 CHA 81 36 42.7 37.1 84.7 0.7 3.7 4.4 5.2 1.4 1.6 2.1 0.5 20.9 2016-17 CHA 79 35 44.3 39.9 84.7 0.6 3.3 3.9 5.5 1.5 1.1 2.1 0.3 23.2 2017-18 CHA 80 34 43.1 38.4 86.4 0.4 2.7 3.1 5.6 1.2 1.1 2.2 0.3 22.1 2018-19 CHA 82 35 43.4 35.6 84.4 0.6 3.8 4.4 5.9 1.6 1.2 2.6 0.4 25.6 2019-20 BOS 56 31 42.5 38.1 86.4 0.6 3.2 3.9 4.8 1.6 0.9 2.1 0.5 20.5 2020-21 BOS 43 32 42.0 36.0 89.9 0.4 3.6 4.0 4.9 1.4 1.1 2.1 0.3 19.3 2021-22 NYK 37 26 40.3 36.7 84.5 0.4 2.6 3.0 3.5 1.0 0.7 1.3 0.2 11.7 Total 741 33 41.8 36.0 84.0 0.6 3.2 3.8 5.3 1.5 1.2 2.1 0.4 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.