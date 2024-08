Jeff Peterson ne souhaite pas précipiter la reconstruction des Hornets

Un vent de fraicheur souffle en Caroline du Nord. Jeff Peterson, le nouveau président des Hornets, dessine ainsi son nouveau projet pour Charlotte. Et pour encadrer cette équipe, il a fait venir un homme qu’il connait bien.

Alors que Steve Clifford a migré vers les bureaux, Jeff Peterson a donc choisi Charles Lee, le bras droit de Joe Mazzulla aux Celtics. Les deux individus s’étaient déjà côtoyés aux Hawks lorsque le premier était assistant GM, et que le second était, alors, assistant de Mike Budenholzer.

« Ses compétences tactiques sont excellentes », assure Jeff Peterson. « C’est un champion. Il a remporté deux titres (2021 avec les Bucks et 2024 avec les Celtics). Vous savez, il est déjà compliqué de gagner une seule fois, c’est un gagnant. Et c’est un enseignant et un communicant incroyables. Il va faire de son mieux pour tirer le meilleur de chaque joueur. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles je l’ai choisi. »

En deux saisons, les Hornets ont gagné 48 matchs, soit seulement cinq de plus que le nombre de victoires obtenus lors de la saison 2021/22. Cette année-là, les Hornets étaient vus comme une équipe prometteuse de la conférence Est, capables de se mêler à la lutte pour les playoffs à court terme. Mais le club a fait un pas en arrière.

Un projet sans délai intenable

« Lorsque vous fixez des délais sur les choses, vous vous mettez dans le pétrin, » assure Jeff Peterson. « Parce que nous ne savons pas le bond que Brandon (Miller) va faire. Nous ne pouvons pas anticiper la progression de Mark (Williams) et LaMelo (Ball). Nous ne savons pas quel genre de saison Tidjane (Salaun) va avoir. »

« Je pense, encore une fois, que chaque fois que vous fixez un délai sur des choses comme celles-ci, cela peut vous mettre dans le pétrin par moments, simplement parce que vous pouvez trop promettre et ne pas tenir ces promesses, » précise le président. « Le seul délai que nous avons en tête est juste la journée qui est devant nous. Comment pouvons-nous nous améliorer aujourd’hui ? Tant que nous continuerons à faire cela, je pense que Charles et moi serons satisfaits des progrès que nous ferons. »

Contrairement au coaching staff et aux bureaux, les Hornets ont misé sur la continuité dans l’effectif. Ils espéreront certainement que Brandon Miller pourra évoluer régulièrement aux côtés de Mark Williams et LaMelo Ball. Mais ils misent également sur une bonne intégration de leur 6e choix de la Draft, Tidjane Salaün.

« Ce gars adore aller à la salle de sport, il adore s’améliorer et il adore le processus », affirme Jeff Peterson. « Donc, encore une fois, nous pouvons dormir en sachant qu’il a ces qualités, sans oublier qu’il a aussi de vrais ‘skills’. Il peut rebondir et jouer vite. Il peut mettre ses tirs. Nous sommes donc vraiment ravis, plus que tout, de son état d’esprit et de son approche par rapport à la façon dont nous allons progresser et construire ce projet. »